¿Adamari López lista para un nuevo amor? "Creo que todavía hay cosas que aprender porque, pues no me ha ido muy bien", Adamari López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Adamari López está tranquila consigo misma luego de varios meses de separación de Toni Costa, padre de su hija Alaïa, aunque aclaró que aún no está lista para iniciar una nueva relación amorosa. "No creo que sea el momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento", dijo a MezcalTV. "Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no sea estar bien". Adamari mantiene la ilusión de encontrar una pareja que sea realmente estable y para toda la vida. RELACIONADO: Tras los rumores de una nueva pareja, ¡Adamari presenta al amor de su vida! Adamari López Adamari López | Credit: (Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Adamari anhela estabilidad "Quisiera tener en algún futuro una vida en pareja, en donde haya una estabilidad, en donde haya un disfrute de compañía, de ver hacia un futuro juntos, como algo más estable y creo que todavía hay cosas que aprender porque, pues no me ha ido muy bien". "Uno siempre quiere estabilidad y esa estabilidad, no la he logrado como yo desearía". Como mujer empoderada dentro de la comunidad hispana de Estados Unidos, la boricua apoya el programa Comcast RISE para apoyar a las empresas latinas y otras minorías afectadas por la pandemia, especialmente propietarias mujeres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así se baila, Adamari López Credit: Instagram/Adamari López No está cerrada al amor La puertorriqueña aclaró que tampoco está cerrada al amor, pero por ahora su prioridad es estar bien para su hija. "Y si algo llega no estoy cerrada, pero no estoy buscando ni desesperada por una oportunidad de que aparezca alguien". "Estoy bien, estoy tranquila y creo que es lo que mi hija necesita ver de mí, que estoy feliz conmigo misma. Si viene alguien más que puede complementarme con su felicidad, bien, pero si no, yo estoy bien, estoy tranquila".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Adamari López lista para un nuevo amor?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.