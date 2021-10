Adamari López: "Se aproxima un nuevo capítulo que de pronto puede dar terror" La expareja de Toni Costa compartió un mensaje hablando de "nuevos capítulos" y de la fortaleza que hará falta para enfrentarlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa continúan acaparando titulares meses después de su separación. Si aquella ruptura fue del todo inesperada, al menos para la audiencia que les ha seguido fielmente a lo largo de toda su historia de amor, igualmente de forma inesperada podrían aparecer nuevamente juntos, ya que pese a su popularidad y su presencia constante en redes, Ada y Toni saben llevar muy bien sus vidas privadas de espaldas a las cámaras. Toni Costa acaba de aclarar en sus redes quién es la mujer que lleva el timón en su vida y ha dejado claro que su hijita Alaïa es la que rige hoy por hoy su día a día; pero sus seguidores comentan que tiene un nuevo amor, un rumor al que Toni ha hecho de momento caso omiso. Sin embargo, hoy Adamari sorprendió a sus seguidores con un mensaje inspiracional que obliga a preguntarse qué estará sucediendo en el corazón de la querida conductora: "Se aproxima un nuevo capítulo que de pronto puede dar terror, pero sigue adelante de todos modos", podía leerse en el fragmento de un texto compartido por la bella mamá de Alaïa, titulado "nuevos capítulos". Adamari López Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este momento de valentía cambiará tu vida para siempre", podía leerse en el mensaje arriba mencionado. "Te abrirá nuevas puertas, ya sea la puerta que querías u otra que es la que estaba destinada para ti. Te empujará hacia adelante, rumbo a algo mejor". Además, Adamari López compartió el behind the scenes de una espectacular sesión de fotos donde luce como si tuviera veinte años menos. Adamari López Credit: IG Adamari López Adamari López Credit: IG Adamari López Adamari López Credit: IG Adamari López Las rupturas nunca son fáciles, pero ésta no ha logrado descarrilar a Adamari ni de sus nuevos propósitos, ni de una vida profesional plena.

