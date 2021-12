La pregunta que Adamari López no pudo hacer como miembro del jurado de Miss Universo "Me hubiese gustado hacer una pregunta que tenía", reconoció la carismática conductora puertorriqueña al término del certamen a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López brilló anoche como la única integrante latina del jurado de la edición número 70 de Miss Universo que se celebró en Eilat, Israel. "Me siento tan afortunada y tan contenta que me hayan seleccionado para ser parte del certamen. Estoy orgullosa de poder representar a nuestra comunidad latina", comentaba emocionada días atrás la carismática copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo) en una entrevista exclusiva con People en Español. La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales acaparó miradas con el elegante outfit que lució en el evento y que resaltaba su cada vez más estilizada figura. "Mi gente linda, ¡qué oportunidad más linda tuve de participar en esta edición número 70 del Miss Universe! Me siento afortunada, orgullosa", compartió en las redes sociales al término de la gala. La presentadora de 50 años reconoció a través de sus historias de Instagram que se quedó con las ganas de poder hacer la pregunta que tenía preparada para una de las cinco finalistas de Miss Universo y que el azar no quiso que la pudiera formular en vivo durante el evento. Adamari López Adamari López en Miss Universo | Credit: Instagram Adamari López "Me hubiese gustado hacer una pregunta que tenía, estaba superdifícil la que me habían puesto para hacerles si me hubiesen escogido en uno de los nombrecitos, pero bueno muy feliz de haber estado aquí en Israel y de participar de este evento tan maravilloso", aseveró la orgullosa mamá de Alaïa. "Espero que lo hayan disfrutado. Gracias Miss Universe, gracias Telemundo". ¿Pero cuál era la pregunta que Adamari tenía en su poder para una de las finalistas? La conductora, que cuenta con más de 6 millones y medio de seguidores solo en Instagram, la reveló horas más tarde en una transmisión en vivo con Telemundo: "¿Estás de acuerdo con que los gobiernos usen el sistema electrónico como método de vigilancia o consideras que es una violación de un derecho fundamental a la privacidad?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una pregunta, sin duda, compleja que hubiera puesto en un aprieto a más de una finalista. "Yo creo que se salvaron ellas al no elegirme", dijo entre risas Adamari.

