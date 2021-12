¡Duelo de bellezas! Adamari López y Jacky Bracamontes posan en traje de baño desde el Mar Muerto Las conductoras de Telemundo presumieron de cuerpazo en el Medio Oriente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La aventura de Adamari López y Jacky Bracamontes por Israel no concluyó con la coronación de la nueva Miss Universo, la representante de la India Harnaaz Sandhu. La jueza del certamen de belleza y la conductora de la transmisión en vivo que llevó a cabo Telemundo del evento aprovecharon también su estancia en el país para hacer un poco de turismo por la zona. Las carismáticas conductoras de la cadena hispana visitaron este lunes uno de los lugares más emblemáticos del Medio Oriente: el Mar Muerto. Ataviadas con sus mejores trajes de baño, Adamari y Jacky se dieron un baño en este lago de agua salada que por su elevada salinidad permite al cuerpo humano flotar sin esfuerzo. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Las tontas no van al cielo y Sortilegio no dudó en tomarse una foto junto a su amiga para inmortalizar el momento y de paso compartirlo con todos sus seguidores a través de las redes sociales. "Feliz de compartir contigo mi querida Adamari. Enlodadas y con piel de seda", fueron las palabras con las que Bracamontes compartió esta instantánea que deja al descubierto las delgadas y estilizadas figuras que lucen en la actualidad ambas conductoras. Adamari López Adamari López y Jacky Bracamontes en el Mar Muerto | Credit: Instagram Jacky Bracamontes La maquilladora de celebridades, Laura Barcelo, quien se encargó de maquillar y peinar a Jacky durante su conducción en Miss Universo, se unió a las presentadoras en este viaje. "Flotando en el Mar Muerto", escribió junto a una instantánea en la que aparece en compañía de López y Bracamontes flotando en las aguas de este famoso rincón del planeta. Adamari, Jacky y Laura flotando en el Mar Muerto Adamari, Jacky y Laura flotando en el Mar Muerto | Credit: Instagram Laura Barcelo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristián de la Fuente, quien condujo junto a Jacky la transmisión en vivo de la 70ª edición de Miss Universo, también se dejó ver desde el Mar Muerto acompañado de Adamari. Cristián de la Fuente Cristián y Adamari en el Mar Muerto | Credit: Instagram Cristián de la Fuente En la instantánea, el actor chileno aparece dándole un tierno beso en la mejilla a la conductora.

