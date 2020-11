Close

"Va a estar todo bien": Adamari López y Toni Costa comunican a Alaïa que su perrita será operada La presentadora puertorriqueña y el bailarín español tuvieron que sentarse a hablar con su hija para explicarle lo que iba a suceder con su mascota, que llegó a sus vidas este verano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia Costa-López creció a mediados de año con la llegada de un nuevo miembro a su hogar. Hablamos de Ava, la perrita que Adamari López y su pareja, el bailarín español Toni Costa, decidieron regalarle a su hija Alaïa. "¡Ay! Qué linda, es superlinda", expresó emocionada la carismática niña de 5 años en su primer encuentro con su nueva compañera de aventuras. 5 meses han transcurrido desde entonces y la perrita se ha convertido en el juguete principal de toda la familia, especialmente de Alaïa, quien pasa la mayor parte de su tiempo junto a ella. Justamente por esa cercanía que existe entre ambas, a Adamari y Toni no les resultó nada fácil tener que explicarle a la pequeña que debían operar a la perrita por motivos de salud. Image zoom Toni Costa, Adamari López y Alaïa | Credit: Mezcalent; Instagram Alaia La copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) compartió un vídeo este miércoles a través de su página de Facebook en el que le comunica con mucha prudencia y tacto la noticia a la niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Avita va a cumplir 7 meses, es una niña, y antes de que le llegue el periodo por recomendación de la doctora para evitar posibles enfermedades como cáncer y otras complicaciones que le pueden dar a los perritos hemos decidido que la vamos a operar para que ella no pueda tener bebés", comenzó explicándole la que fuera actriz de exitosas telenovelas ante la atenta mirada de Alaïa, quien si bien sabía que iban a operar a su perrita no conocía el motivo detrás de esta decisión. Image zoom Adamari López, Toni y su hija Alaïa | Credit: Facebook Adamari López "Lo que pasa es que no queremos que Avita se nos enferme y queremos que nos dure muchos, muchos años y por esa razón decidimos operar a Ava", detalló la conductora. La perrita será operada este mismo jueves y, tal y como Adamari y Toni informaron a la niña, tendrá que estar varios días en recuperación, por lo que necesitará muchos cuidados. "No la puedes agarrar porque ella va a estar lastimadita y a ti te encanta agarrarla", le avisó Adamari. "Va a estar todo muy bien, es por su bien", agregó el bailarín.

