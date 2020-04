"¡Estás flaca!". Adamari López cada vez más cerca de su objetivo La co-presentadora de Un Nuevo Día ha impresionado en su última aparición en la que la pérdida de peso es más que evidente. ¡Despacio pero sin pausa! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dice el refranero que las prisas no llevan a ningún lado y qué verdad es. Adamari López ha demostrado tener la voluntad y el deseo de tener una vida más saludable y que eso sea un reflejo también en su apariencia. Perder peso es importante pero más es llevar un estilo de vida que nos aporte calidad. Y eso es para siempre. Lo demás es un añadido. En esa aventura por comer bien, hacer ejercicio y tener una rutina diaria disciplinada pero sin presión, la puertorriqueña se acerca a sus objetivos. Su más reciente aparición en su programa Un Nuevo Día demuestra que su cuerpo ya experimenta unos cambios notables que le hacen ver aún más estilizada y en forma. "¡Estás flaca, wow!", "Hermosa, pareces una muñequita", "Te ves divina", "Ya se le están notando las clases de Toni", "Luces muy hermosa con tu dieta", han escrito tan solo algunos de sus seguidores al verla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, además de comer mucho más sano y a sus horas, Adamari se ha tomado muy en serio lo de hacer ejercicio. Tiene al lado al mejor para hacerlo, Toni Costa. La también actriz se ha convertido en un asidua a las clases de su pareja en las que se entrega como la que más. Una buena dieta alimenticia acompañada del ejercicio tiene siempre resultados más notables y en este caso salta a la vista. Cada día más cerca de su propósito, Adamari no vive obsesionada con tener una drástica pérdida de libras, al contrario, el proceso es lento pero seguro. Y una vez obtenido queda lo más importante: mantenerse y seguir con los hábitos saludables.

