Adamari López implementa una nueva tecnología en su casa: "¡Qué cosa más espectacular!" "Mi casa está cada vez más futurista", comentó la carismática conductora puertorriqueña. Que Adamari López haya logrado crear en Facebook una comunidad que supera los 8 millones de seguidores no es fruto de la casualidad. La carismática conductora puertorriqueña está constantemente compartiendo contenido con sus fans en esta famosa red social. Desde rutinas de belleza hasta entrañables momentos que vive con su hija Alaïa, pasando por detrás de cámaras de los programas en los que participa, reflexiones, anuncios importantes… En la página de Facebook de la presentadora de 51 años hay cabida para todo. También para las reformas y mejoras que realiza cada cierto tiempo en su casa. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Cada vez que añade algo nuevo a su hogar, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje y Alma de hierro no duda en compartirlo en sus redes. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Así sucedió recientemente con la nueva tecnología que decidió implementar en su casa. "Mi casa está cada vez más futurista", comentó. Adamari, quien continúa en Telemundo como una de las conductoras de la nueva etapa de Hoy Día, contrató a una empresa para que automatizaran todas las cortinas de su hogar. "Es increíble cómo puedes manejar todo desde un control y a la vez ahorrar energía. ¡Qué cosa más espectacular", comentó la presentadora a través de un video que publicó desde su página de Facebook. "Quedan perfectas para tener una casa inteligente", agregó. Mira el video Independientemente de que se encuentre en su casa o en otro país, Adamari va a poder manejar a partir de ahora sus cortinas de forma remota a través de su teléfono móvil. Adamari López Adamari López feliz con sus cortinas inteligentes | Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo que no puede tener más emocionada a la presentadora. "¡Qué feliz estoy! Me encanta hacerle mejoras a la casa, me encanta, me encanta, me encanta", expresó.

