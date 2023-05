¡Regia! Adamari López impacta con su figura en traje de baño Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez alaia traje de bano Credit: Adamari Lopez IG ¡Qué bien luce Adamari Lopez a sus 51 años! Empezar galería Adamari López en yate con Alaia adamari lopez alaia traje de bano Credit: Adamari Lopez IG Adamari López aprovechó las calurosas temperaturas en Miami para dar un paseo en yate con su hija Alaia. ¡Qué bien luce la artista puertorriqueña a sus 51 años! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López en buena compañía adamari lopez alaia traje de bano Credit: Adamari Lopez IG Además de Alaia, Adamari López estuvo acompañada de grandes amigos. 2 de 8 Ver Todo Shakira y las hijas de Jacky Bracamontes Durante el especial de Mujeres Latinas en la Música de Billboard, la presentadora del show Jacky Bracamontes logró capturar este lindo momento entre la estrella colombiana Shakira y sus tres hijas mayores Jacky, Carolina y Renata. "¡Gracias Shakira por hacer tan felices a mis 3 princesas!", escribió Jacky en el post que compartió en su popular página de Instagram. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Andrea Meza y Shakira, poder latino La presentadora Andrea Meza también se retrató al lado de la barranquillera de 46 años. 4 de 8 Ver Todo Bárbara Bermudo, regia en bikini ¡La empresaria Bárbara Bermudo luce regia en bikini! Como muestra, esta foto que compartió en sus redes mientras disfrutaba de un día de piscina. "Una escapadita con Mía Andrea. Mi primogénita en pocos días cumple años. Le doy gracias a Dios por su vida. Disfrutando cada momento, porque si de algo estoy segura es de que el tiempo pasa muy rápido. Ustedes la vieron crecer y ahora ya es toda una señorita. Que Dios siempre guié tus pasos Mía". 5 de 8 Ver Todo Nadia Ferreira muestra su barriga de embarazada No cabe duda que el embarazo le sienta de maravilla a Nadia Ferreira. La esposa del salsero Marc Anthony disfrutó de un día de yate y aprovechó para tomarse esta linda foto. "Que lindo se siente tenerte dentro de mí". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anitta y Becky G de fiesta Maluma, Anitta, Becky G, Prince Royce, and More Attend HUMMER House During F1 Weekend Credit: World Red Eye Con motivo del fin de semana de la carrera de la Fórmula Uno, las cantantes Anitta y Becky G se dieron cita al evento GMC's HUMMER House. 7 de 8 Ver Todo Maluma y Anitta, foto del recuerdo Maluma, Anitta, Becky G, Prince Royce, and More Attend HUMMER House During F1 Weekend Credit: World Red Eye El cantante colombiano Maluma también se dio cita al evento GMC's HUMMER House ¡y no podía faltar una foto del recuerdo junto a su amiga Anitta! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

