Adamari López comparte su paso por el hospital a causa del covid-19 "Hablando con mis doctores y mi equipo médico tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento", informó la carismática conductora puertorriqueña a través de un video que publicó este lunes por medio de su página de Facebook. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López en el hospital | Credit: Facebook Adamari López Adamari López informaba el pasado fin de semana a través de sus redes sociales que tomaría medidas de precaución 'más extremas' tras haberse contagiado de covid-19 para evitar que pudiera repetirse el grave problema de salud que sufrió en 2018 por complicaciones derivadas de una neumonía y que la mantuvo al borde de la muerte por casi un mes. Dicho y hecho. Este lunes, la copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo) y jueza de Así se baila anunció que decidió internarse en un hospital durante tres días para recibir un tratamiento especial. Ya de regreso en su casa tras su hospitalización, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor quiso compartir su experiencia con sus seguidores a través de un video que difundió el lunes desde su página de Facebook. "Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento", explicó la presentadora. "Recuerden que hace aproximadamente 3 años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud en un estado bastante difícil y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo teniendo síntomas que podían ser parecidos tomamos la decisión de entrar al hospital". Adamari López Adamari López en el hospital | Credit: Facebook Adamari López La expareja de Toni Costa y mamá de Alaïa declaró para tranquilidad de sus incondicionales seguidores que ya se siente "muchísimo mejor". "[Ya] no tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando, no que no tenga pero tengo muchísimo menos de lo que tenía antes. Ya me vine a la casa, aún sigo positiva al covid-19 según las pruebas que me hice, pero pues me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien". "Estoy esperando a que por lo menos dos pruebas corridas me salgan negativas, que no me ha salido ninguna, y a medida que me vaya haciendo las pruebas les voy dejando saber porque estoy también deseosa de reintegrarme al trabajo y de seguir la vida lo más normal posible". Alaïa también tuvo covid-19 La conductora dio a conocer que su hija también tuvo covid-19, aunque en su caso, aseveró, fue algo muy breve ya que la menor no tardó en vencer la enfermedad infecciosa. "Alaïta está bien, entiendo yo que fue quien me pegó el covid-19 a mí. Creemos que ella lo pudo haber agarrado en alguna de las actividades o escolares que ella hace o extracurriculares porque ella fue la primera que presentó síntomas, pero ella salió negativo rapidito", explicó. "El día que se sintió mal al día siguiente le hicimos la prueba salió positiva, al día siguiente le hicimos otra prueba salió positiva y ya las otras que le hicimos después todas ellas salieron negativas y entonces yo salí positiva", detalló la presentadora de 50 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López comparte su paso por el hospital a causa del covid-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.