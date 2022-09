Adamari López: "Tenemos una visita muy especial en casa" La carismática conductora puertorriqueña y su hija compartieron este lunes una tarde de piscina junto "a una personita muy especial" para ambas. Mira de quién se trata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Mezcalent Aunque era día festivo, a Adamari López le tocó trabajar este lunes en su programa hoy Día (Telemundo), que se transmite de lunes a viernes a las 7 a. m., hora del Este. Pero en cuanto acabó su jornada de trabajo en las instalaciones de Telemundo Center, en Miami, la carismática conductora puertorriqueña corrió a su casa para disfrutar en familia del Día del Trabajador. Allí, además de su hija Alaïa, la esperaba una personita muy especial cuya visita tiene muy feliz a la inolvidable actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Gata salvaje. "Tenemos una visita muy especial en casa", anunció Adamari a través de su página de Facebook, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores. "Alaïa y yo estamos muy felices de recibir en casa a una personita muy especial y decidimos disfrutar y compartir una tarde de piscina". Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Adamari López Pero, ¿quién es esa personita tan especial que se ha robado el corazón de madre e hija? Se trata de Aqua, la sobrina nieta de Adamari, quien viajó de Puerto Rico a Estados Unidos expresamente para pasar unos días en compañía de la conductora y su hijita. Aqua Aqua, la sobrina nieta de Adamari López | Credit: Facebook Adamari López "Esta preciosura es mi sobrina nieta y está de visita de Puerto Rico y entonces se nos ha ocurrido como hace un calor tremendo meternos en la piscina", contó Adamari en un video en el que aparece en compañía de su hija y de su sobrina nieta en la piscina de su casa. Adamari Adamari López y su hija felices con la visita de Aqua | Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vamos a ponernos a disfrutar y a compartir un ratito lindísimo ya que esta princesita se va en unos días y nosotros queremos seguir compartiendo", dijo la copresentadora de hoy Día. Tan felices están con la visita de Aqua que Adamari compartió entre risas que se quieren quedar con ella, pero hay un impedimento: "la mamá no nos la quiere dejar forever and ever".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López: "Tenemos una visita muy especial en casa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.