El inolvidable fin de semana de Adamari López y su hija en un resort de lujo La conductora y su princesa disfrutaron de unos días de diversión y descanso "para nosotras solitas". Mira las imágenes. Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Instagram Adamari López Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, está viviendo un verano inolvidable. La niña de 8 años se fue este domingo de vacaciones con su papá a un país de Centroamérica. Justo antes de poner rumbo a este lugar, la pequeña estuvo disfrutando de unos días de sol, playa y piscina en compañía de su mamá. "Alaïa se va a ir de vacaciones con su papá y después nos vamos a volver a encontrar ella y yo después de los días que tengan juntos y quería antes de que ella se fuera poder pasar un tiempito con ella", explicó a sus seguidores la carismática conductora y actriz puertorriqueña. La que fuera copresentadora del programa Hoy Día (Telemundo) eligió The Diplomat Beach Resort, un lujoso complejo hotelero ubicado entre Miami y Ft. Lauderdale, en la Costa Dorada de Hollywood, para pasar unos días de descanso y diversión junto a su princesa y seguir construyendo memorias juntas como madre e hija. Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Instagram Adamari López "Disfrutando de un fin de semana junto a mi princesa. Unos días para nosotras solitas", escribió la conductora desde su perfil de Instagram junto a varias imágenes en las que posa en compañía de su hija desde este "paraíso junto al mar en el soleado sur de Florida". Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Instagram Adamari López El resort cuenta con espectaculares habitaciones y suites "que ofrecen una magnífica vista al sol y una decoración elegante", "dos piscinas junto a la playa, una fuente interactiva infantil con tobogán acuático y 1.000 pies lineales de playa de alabastro". Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Instagram Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Playa, sol, arena y la mejor compañía", fueron las palabras con las que Adamari compartió el domingo una instantánea en la que posa desde la playa en traje de baño junto a su hija. Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Instagram Adamari López Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Instagram Adamari López No hay duda de que madre e hija disfrutaron al máximo de su estancia en el resort.

