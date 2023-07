El hermoso gesto de Adamari López con Chiquibaby en su debut en Univision como conductora Chiquibaby se unió este martes a ¡Siéntese quien pueda! como su nueva conductora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby Chiquibaby y Adamari López | Credit: Instagram (x2) Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, se unió este martes al programa ¡Siéntese quien pueda! (Univision) como su nueva conductora. "Feliz de arrancar este martes con las mejores vibras. Muy contenta y agradecida con la oportunidad de volver a sus televisores cada día ahora a la 1pm por Univision", escribió emocionada la que fuera copresentadora del programa matutino de Telemundo desde su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar el medio millón de seguidores. La conductora recibió un sinfín de mensajes de felicitación y buenos deseos a través de las redes sociales, tanto de seguidores como de compañeros del medio y amigos. Chiquibaby Chiquibaby, nueva conductora de ¡Siéntese quien pueda! | Credit: Instagram Chiquibaby Chiquibaby, nueva conductora de ¡Siéntese quien pueda! Chiquibaby, nueva conductora de ¡Siéntese quien pueda! | Credit: Instagram Chiquibaby Una de las que no dudó en aplaudir el inicio de esta nueva etapa profesional en su carrera fue su comadre Adamari López, quien le dejó un hermoso mensaje de felicitación en su publicación. Chiquibaby Chiquibaby y Adamari López | Credit: Instagram Chiquibaby "Felicidades mi comadre bella. Te mereces todo lo bueno, eres la mejor", le escribió la carismática conductora y actriz puertorriqueña. Chiquibaby Credit: Instagram ¿Juntas en Univision? Chiquibaby no descarta coincidir en algún momento con Adamari en el estudio de su nuevo programa. "Que lleven a Adamari también", comentó una de sus seguidoras en su publicación. A lo que la conductora respondió: "La voy a invitar". Chiquibaby Credit: Instagram Más reacciones A pesar de trabajar ahora en cadenas rivales, varios talentos de Telemundo también se sumaron a los mensajes de felicitación y buenos deseos. Este fue el caso de Carlos Adyan, quien conduce el programa En casa con Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No mereces nada más que lo mejor", comentó en su publicación el conductor. Otros talentos de Telemundo que reaccionaron a la noticia fueron Myrka Dellanos, Génesis Suero y Azucena Cierco. ¡Muchas felicidades Chiquibaby!

