Adamari López hace frente al revuelo que generó su beso con Daniel Arenas La conductora puertorriqueña hizo este jueves un directo desde su página de Facebook en el que habló sobre el beso en la boca de telenovela que se dio esta semana en Hoy Día con su compañero y que tantas reacciones generó en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El beso en los labios de telenovela que se dieron Adamari López y Daniel Arenas esta semana en el programa Hoy Día (Telemundo) a raíz de la escena que protagonizaron Aylín Mujica y Arturo Carmona dentro del reality show La casa de los famosos 3 (Telemundo) acaparó un sinfín de titulares y reacciones en las redes sociales, entre ellas numerosas críticas. Mientras que unos consideraron que no había nada de malo ya que los dos son actores y están acostumbrados a ello, otros pusieron el grito en el cielo al percatarse de lo ocurrido. Consciente del revuelo que generó el beso, la carismática conductora puertorriqueña habló sobre ello este jueves en una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su página de Facebook. Adamari El beso de telenovela de Adamari y Daniel en Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día "Ustedes saben que están dando La casa de los famosos y en estos días hicieron un juego de verdad o reto y la verdad es que le preguntaron a Aylín Mujica y a Arturo Carmona ya que eran actores si se atrevían a darse un beso, pero el beso, que se lo llegaron a dar en el programa, estuvo como fuertísimo, me parece a mí. Nosotros quisimos como recrear un poco eso en el programa e hicimos como una réplica, no como pasó en el programa, sino una versión más light y pues bueno mucha gente se quedó como escandalizada", compartió la también actriz. Adamari quiso resaltar que para ellos "esto es un trabajo", por lo que "no tiene ninguna otra cosa que no sea un poco recrear lo que ahí pasó". "Y fue un beso diría yo que hasta tontito". Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López "No pasó a mayores, no se lo tomen a mal", agregó la conductora de 51 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora de Hoy Día dejó claro que respeta "muchísimo a Dani y Dani a mí y Dani también respeta a su pareja, con la que tiene ya un tiempo y tienen una relación hermosa". "No tiene nada más que ver que no fuera un beso para recrear lo que estaba pasando en La casa de los famosos", reiteró Adamari, quien supera los 8 millones de seguidores en Instagram.

