Adamari López hace atrevida confesión sobre el amor y las relaciones de pareja Sin importarle el qué dirán, la conductora volvió a agitar el avispero con esta afirmación en la que promueve, con mucho humor, el poliamor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras La casa de los famosos sigue dando de qué hablar en su recta final, fuera del reality en el que participa el bailarín español, Toni Costa, siguen pasando cosas muy curiosas y divertidas. La que fuera su expareja, Adamari López, ha vuelto a ser el centro de todas las miradas por una nueva publicación cargada de contenido explosivo. En ella ahonda sobre las relaciones de pareja y el amor de una manera muy libre. En otras palabras, que promueve el tener varias personas a la vez y disfrutar de lo que hoy se conoce el poliamor. Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Si tú eres feliz con una pareja, ¡imagínate con tres!", dice una parte de este divertido video al más estilo Tik Tok. "Tienes que pensar en grande, amore, te falta visión, te falta calle, te noto lento", prosiguió riéndose. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no deja de ser una de sus muchas actuaciones en reels, traviesas, coquetas y provocativas, igual sacó los cometarios a favor y en contra entre sus seguidores en cuestión de segundos. "Andar con 3 no representa a una buena mujer", "si no pudo con uno, menos con tres", "el mensajes no es muy digno", escribieron por un lado, mientras por otro aplaudieron su broma y se sumaron a esa idea. "Estos videos le hacen el día a uno", "Te quedó muy duro", "La mejor", expresaron otros. Adamari sigue creando tendencia y polémica con estos videos y sus mensajes, los cuales ya se han convertido en todo un clásico en sus redes sociales. Que lo publique no significa que sea lo que piense, pero igual parece que le hace mucha gracia ver las reacciones que provoca.

