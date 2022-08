La vida le dio un giro inesperado a Adamari López cuando tras de una década junto al padre de su hija, Toni Costa, anunció en abril del 2021 que se separaba del bailarín y coreógrafo español. Inesperadamente, a sus 50 años, la presentadora y actriz puertorriqueña volvió a la soltería. "Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado", confesó en exclusiva a People en Español al iniciar este nuevo capítulo en su vida personal. "Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija", dijo sobre Alaïa, de 7 años. "Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón [de la separación]", reveló del hombre que la enamoró en la pista de ¡Mira quién baila! y le pidió matrimonio en una playa de Punta Cana, en República Dominicana. "No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta".

Más de un año después, la copresentadora de hoyDía comparte aquí en exclusiva su nueva vida como madre soltera —y su renacer. "Estoy bien, estoy feliz, estoy saludable. Estoy disfrutando mucho a Alaïa y cuando me veo al espejo veo lo que me gusta", dice López. "Veo a una mujer que se ha sabido levantar, que disfruta cada día cada nueva oportunidad, que está contenta de cómo va llevando esta nueva etapa de su vida, mucho más tranquila, segura, feliz, siendo sensible con ella misma".

Tras perder más de 20 libras —se unió a WW en el 2020 como una de sus embajadoras— se siente mejor que nunca. "En cada etapa de la vida he tenido etapas hermosas y bonitas, sin importar si tengo más o menos libras", afirma. "En cada una de las etapas he tenido mis momentos de belleza y de felicidad. En esta etapa estoy contenta porque siento que además de que me encuentro contenta conmigo misma o linda, también estoy saludable; estoy viviendo una vida plena, congruente".

A la exjueza de ¡Así se baila! y del certamen de Miss Universo — quien en mayo cumplió una década en la cadena Telemundo— la ilusiona volver a actuar. "Me gustaría seguir trabajando como actriz", dice la estrella de telenovelas como Alma de hierro, Mujer de madera y Amigas y rivales. "No sé si ahora, que estoy aprovechando este tiempo con Alaïa y el trabajo en hoyDía me da esa flexibilidad de poder irla a buscar a la escuela y pasar tiempo con ella. La actuación es algo que puedo retomar en cualquier momento", afirma López. "Me encantaría alguna serie, quizás una película, una participación corta en algún proyecto dramático que a lo mejor el mismo Telemundo me de la oportunidad de hacer".

Nuevas oportunidades en el amor no le faltarán a la codiciada soltera. "De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento", reconoce. "No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida", aclara. "Creo que para eso tuve la juventud, y salí, y fui super noviera y disfruté mucho. Y en esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija".

Y agrega: "Eso no es cualquier persona. Eso no quiere decir que me niegue a salir con alguien a conocer, a cenar. Pero de tener ese pensamiento de una relación —que siempre empieza con una salida— uno no se puede negar a nada; pero no estoy ahora en eso. Estoy en esta etapa de disfrutar con ella, y si se presenta algo bien. Y si no pues sigo adelante".

Por el bienestar de su hija, López ha preservado una relación armoniosa con su ex Toni Costa, de 38 años, quien ha rehecho su vida sentimental junto a la influencer y modelo mexicana Evelyn Beltrán, de 27. Al salir del reality show La casa de los famosos en agosto tras varios meses sin ver a Alaïa, la primera parada de Costa en Miami fue la casa de López, donde corrió a abrazar a su princesa y recibió una cálida bienvenida de su expareja. "Alaïa ya está contenta porque papi está aquí y mami está feliz porque la felicidad de mi hija es la mía", dijo López en un video donde mostró el amoroso reencuentro de Costa y su hija en Facebook.

Si bien ha sufrido desilusiones en el amor, la exesposa del cantante Luis Fonsi solo agradece lo vivido. "Tengo tantas cosas que agradecer en la vida. Las experiencias de todas las parejas que hayan pasado por ella, que me han hecho más fuerte porque me han hecho madurar, porque me han hecho seguir adelante, porque me han hecho aprender a levantarme de momentos difíciles, porque me han acompañado en los momentos lindos, porque me han acompañado en momentos en que lo he necesitado y me han dado regalos como una hija, como poder salir adelante en un momento de salud", reflexiona. "En estos momentos agradezco todo lo que me ha pasado en la vida, solo tengo palabras de agradecimiento para cada persona que por ella pasó".

¿Qué añora en un futuro compañero de vida? "Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios, en la fe", decreta López. "Un hombre que respete, quiera y acepte a mi hija. Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia, eso es lo que deseo".

A corazón abierto, la actriz — una de Los 50 Más Bellos de People en Español este año— habló en exclusiva de este momento en su vida.

¿Cómo te sientes en esta etapa? ¿Qué ves del otro lado del espejo?

Estoy bien, estoy feliz, estoy saludable. Estoy disfrutando mucho a Alaïa y cuando me veo al espejo veo lo que me gusta. Veo a una mujer que se ha sabido levantar, que disfruta cada día cada nueva oportunidad, que está contenta de cómo va llevando esta nueva etapa de su vida, mucho más tranquila, segura, feliz, siendo sensible con ella misma porque también hay que buscar esa generosidad dentro de uno mismo, para uno mismo, que a veces solemos dársela a todo el mundo y no nos la damos a nosotros. Pero estoy bien, me siento bien, tranquila y contenta.

¿Cómo ves la belleza hoy? Háblanos de ese renacer que vemos.

Creo que en cada etapa de la vida he tenido etapas hermosas y bonitas, sin importar si tengo más o menos libras. En cada una de las etapas creo que he tenido mis momentos de belleza y de felicidad. En esta etapa, estoy contenta porque siento que además de que me encuentro contenta conmigo misma o linda, también estoy saludable, estoy viviendo una vida plena, congruente. En cada momento me he sentido especial, bonita. He tenido mis altas y bajas, pero cada etapa ha traído un aprendizaje, un crecimiento y ha sido una etapa bonita, con sus momentos duros y sus momentos bellos.

Cuéntanos de hoyDía y todos los proyectos que tienes este año.

Me siento muy afortunada y dichosa de que ya llevo 10 años dentro de la cadena Telemundo. Estoy agradecida de cada nueva oportunidad dentro de las etapas que ha tenido el programa. Ahí sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo evolucionando dentro del show. Me siento muy contenta con lo que he podido lograr y deseo seguir adelante con mis compañeros, aprendiendo, aprovechando cada nueva oportunidad y cada nuevo día que se me brinda para ofrecerle información al público del mundo del espectáculo.

No solo eso, sino que las cosas que me tocan vivir puedan servir de espejo o de referencia para otras mujeres que pueden estar pasando diferentes situaciones como las he pasado yo, como sobreviviente de cáncer, como mamá, como mujer que desea tener un hijo y lo ha podido lograr, como alguien que desea tener un estilo de vida más saludable y ha ido en esa montaña rusa de diferentes pesos en los que me he encontrado, hasta encontrar esta estabilidad que he encontrado ahora. Deseo continuar manteniéndome. Me siento contenta de ser ese ejemplo para ellos de todas esas facetas en el programa. Como compañera, como hija, como hermana, y creo que eso me motiva también todos los días a seguirme preparando y brindarle lo mejor al público. Mientras tenga la oportunidad ahí estaré y seguiré disfrutando.

¿Extrañas la actuación? ¿Te veremos actuando pronto? ¿Qué sigue para ti en lo profesional?

¿Qué más puede seguir? Todas las oportunidades que me quiera seguir brindando la empresa. Me han seguido dando oportunidades de participar por ejemplo como jurado en Miss Universe, como jurado en Así se baila. Creo que como actriz todavía tengo muchísimo más para dar. Todo lo que sea trabajo lo disfruto, lo aprovecho. No es ni siquiera trabajo porque me lo disfruto tanto que es un placer para mí hacer lo que me gusta y soy afortunada. Hay gente que trabaja en muchas cosas obligados porque hay que buscar el sustento de cada día y lo haría yo también, si me tocara. Pero he tenido la dicha en toda mi vida de que me den trabajo en las cosas que disfruto y para las que tengo pienso que algún tipo de talento. La actuación no se queda atrás.

No sé si ahora, que estoy aprovechando este tiempo con Alaïa y el trabajo en hoyDía me da esa flexibilidad de poder irla a buscar a la escuela y pasar tiempo con ella. La actuación es algo que puedo retomar en cualquier momento. Me encantaría alguna serie, quizás una película, una participación corta en algún proyecto dramático que a lo mejor el mismo Telemundo me de la oportunidad de hacer.

¿Cómo es esta etapa con Alaïa como mamá, cómo se han adaptado a la nueva dinámica?

Me lo disfruto todo, con ella todo es chulísimo. Aun cuando tenemos algún roce o la regaño por alguna cosa, vivir a su lado y verla crecer, y poder caminar a su lado y ayudarla a encaminarse ha sido espectacular. Últimamente estamos twinning en todo, queremos vestirnos igual. Si ella coge clases de taekwondo o tenis, yo también. Seguimos haciendo actividades físicas juntas que nos llenan porque Alaia es una niña llena de vida que le encantan los deportes. Es muy inquieta entonces le encanta jugar soccer. A veces nos vamos afuera de la casa a practicar soccer. Ella dice que no la dejo ganar y yo digo que ella no me deja jugar. Jugamos baloncesto, hacemos la competencia. Cualquier cosa a su lado es un disfrute y es una realización también para mi como mujer y como mamá —que lo deseaba y añoraba por muchísimos años— y hace siete [años] Papá Dios me dio la dicha de tenerla a ella. Me estoy disfrutando cada momento, ahora más.

Aunque siempre nos hemos dividido las tareas, quizás ahora al tener un espacio para nosotras dos, me lo disfruto. Ella y yo dormimos juntas. Dormir sin tener la preocupación de que a lo mejor incomodo a la pareja por dormir con ella, no tengo ese sentimiento de culpa para nada. Todavía me lo disfruto más, nos empiernamos. Nos bañamos juntas, nos encremamos, tenemos nuestro ritual de belleza juntas, tenemos nuestro ritual de acostarnos juntas y nos estamos disfrutando mucho ella y yo.

¿Hay alguien especial en tu vida, estás conociendo a alguien? ¿Estás abierta al amor?

De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar; ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida. Creo que para eso tuve la juventud, y salí y fui super noviera y disfruté mucho. En esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija. Eso no es cualquier persona. Eso no quiere decir que me niegue a salir con alguien a conocer, a cenar, pero de tener ese pensamiento de una relación —que siempre empieza con una salida— uno no se puede negar a nada, pero no estoy ahora en eso. Estoy en esta etapa de disfrutar con ella y si se presenta algo bien, y si no pues sigo adelante.

¡Decretemos! ¿Qué buscas en una pareja futura?

Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación pero también en convicciones, en principios, en la fe. Un hombre que respete, quiera y acepte a mi hija. Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia, eso es lo que deseo.

¿Qué más le pides al universo, qué le agradeces?

En esta etapa agradezco todo, la salud sobre todas las cosas porque en muchas ocasiones la he visto frágil y tener salud es poder hacer todas las demás cosas que yo quiero y que me gustan: trabajar, disfrutar con mi hija, la posibilidad de ganar dinero la tengo si tengo salud para poder trabajar, para poder viajar, estar con mis amistades y con mi familia. Agradezco mi núcleo familiar, ese entorno entre hermanos de sangre y hermanos escogidos del alma que se han convertido en familia y que somos inseparables. Los que son saben quiénes son.

Agradezco poder ver crecer a mi hija, compartir con ella, llevarla a la escuela, compartir en sus actividades escolares, con los amigos que ella ha hecho. También se ha convertido en familia ese grupo de papás que estamos desde el pre-k y disfrutamos estar juntos. Agradezco mis compañeros de trabajo, las risas, el compañerismo, el buen trato, el aprendizaje. Agradezco a todas las empresas que me han dado oportunidades para trabajar, a mi gente de manejo que me quiere, que me resguarda, que me cuida, a los medios de prensa por siempre estar pendientes.

Tengo tantas cosas que agradecer en la vida: las experiencias de todas las parejas que hayan pasado por ella, que me han hecho más fuerte porque me han hecho madurar, porque me han hecho seguir adelante, porque me han hecho aprender a levantarme de momentos difíciles, porque me han acompañado en los momentos lindos, porque me han acompañado en momentos en que lo he necesitado y me han dado regalos como una hija, como poder salir adelante en un momento de salud. En estos momentos agradezco todo lo que me ha pasado en la vida, solo tengo palabras de agradecimiento para cada persona que por ella pasó.

En medio de tantos retos, ¿dé donde sacas tus fuerzas?

Pido sabiduría todas las noches cuando rezo, para poder encontrar mi camino, para poder seguir adelante, para poder guiar a mi hija, para poder entender cada proceso y seguir tratando con respeto y con cariño a todos los que me rodean.

¿Cómo sigues motivando a otros?

Soy un ser humano común y corriente, normal, y he pasado momentos espectaculares que la vida me ha puesto porque Papá Dios ha sido bien bueno conmigo. Y también he sido en momentos débil y frágil y creo que mucha gente me ha visto en muchos de esos momentos vulnerables, sin victimizarme, pero la fe me ha dado la fuerza de seguir adelante.