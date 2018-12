Adamari López rompe el silencio sobre su delicado estado de salud: "Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se fuera a complicar tanto"

La expectación era máxima desde que el domingo se informara a través de las redes sociales que este lunes el programa Un nuevo día (Telemundo) emitiría un anuncio muy importante sobre Adamari López, cuyo estado de salud ha mantenido en vilo a todos en el último mes.

“Después de muchas preguntas sobre la ausencia de Adamari López, mañana Un nuevo día emite un anuncio muy importante sobre ella que no te puedes perder”, avanzaba la cadena.

El anuncio, como era de esperar, desató una ola de especulaciones en las redes sociales.

“¿Por qué tanto misterio? Espero que no sea nada malo” o “para mí que está embarazada y mañana nos dan la noticia” fueron algunos de los cientos de comentarios que inundaron las redes.

El día finalmente llegó y para sorpresa de todos quien dio ese esperado anuncio fue la propia Adamari, quien a través de una llamada telefónica entró en vivo este lunes en el programa para hablar con sus compañeros y confirmar de viva voz que, afortunadamente, ya salió del hospital y se encuentra recuperándose en su casa.

“Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones”, dijo la presentadora.

“Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto, hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas, pero estoy bien en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y voy a regresar a la normalidad”, informó Adamari.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Su regreso a Un nuevo día, sin embargo, aún no tiene fecha ya que, como dio a conocer la propia Adamari, el proceso de recuperación aún es largo.

“Tengo terapias todos los días para poder fortalecer mi cuerpo y para poder fortalecer la voz, en el proceso hubo muchos cambios de los que hay que irme recuperando y lleva su tiempo. Es un proceso lento, que me gustaría que fuera más rápido porque yo soy más desesperada pero nada los médicos dicen que a tomar las cosas con calma, de momento no debería estar en un lugar donde hay gente enferma, todavía mi sistema inmunológico está débil, así que me toca no ir a los centros comerciales que tanto me gustan”, explicó la presentadora.

¡Nos alegramos mucho de que todo vaya mejor Adamari!