Adamari comparte consejo para salir adelante y revela: "Mi papá fue un hombre muy pobre; se crió en el campo con un solo par de zapatos" Al hablar sobre un importante programa de apoyo a pequeños empresarios la conductora del programa Hoy día (Telemundo) compartió las duras pruebas que tuvo que pasar su progenitor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las estrellas más queridas de la televisión de habla hispana y llegó de Puerto Rico para triunfar. Por eso Adamari López es el perfecto ejemplo de la madre, empresaria y mujer triunfadora que sale adelante a pesar de las pruebas que le pone la vida. "Mi papá fue un hombre muy pobre, mayor de 14 hermanos, se crió en el campo con un solo par de zapatos", explica a People en Español la actriz y empresaria al revelar el mejor consejo que recibió en casa para sacar adelante sus proyectos y hablar de su colaboración con la iniciativa RISE de la empresa Comcast para ayudar a que pequeños empresarios de minorías y mujeres emprendedoras saquen adelante sus empresas. "[Mi papá] vio que la situación era difícil [en Puerto Rico]", prosigue la ex de Toni Costa. "[Vio] que tenia mucho amor en la casa pero no tenia muchos recursos. Se fue a la guerra pero cuando regreso decidió montar una mueblería con ese sueño de construir una familia y sacarla adelante. Mi papa fue un hombre muy trabajador, muy disciplinado, y la disciplina era algo que me recalcaba. Constantemente me decía: 'Lo que hagas hazlo con amor, no te vas a rendir'. Don Adalberto López, padre de Adamari López, falleció en febrero del 2015, tristemente, a solo semanas de que naciera Alaïa, la hija única de Adamari López. López no es ajena al programa RISE pues ya en el 2021 se había unido a la iniciativa para promoverla entre los hispanos, especialmente porque muchas pequeñas empresas se han visto duramente golpeadas por la pandemia de COVID-19. ¡Mira arriba la entrevista completa con la estrella de exitosas telenovelas como Locura de amor y Amigas y rivales, para hablar de la iniciativa Comcast RISE! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Comcast RISE es un fondo de inversión creado en 2020 para ayudar a las pequeñas empresas propiedad de mujeres y minorías, incluidos propietarios afroamericanos, nativos indígenas, hispanos y estadounidenses de origen asiático, a hacer crecer sus negocios. Fue creado para invertir en el éxito de estos negocios esenciales como respuesta a la pandemia de COVID-19 mediante un apoyo valioso y práctico. Los negocios que cumplan con los requisitos en el sur de Florida (condados de Miami-Dade y Broward), Chicago, Oakland, Seattle y Washington, D.C. pueden solicitar una subvención de $10,000 de Comcast RISE hasta el 16 de octubre del 2022.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari comparte consejo para salir adelante y revela: "Mi papá fue un hombre muy pobre; se crió en el campo con un solo par de zapatos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.