Tras más de tres semanas ingresada en un hospital de Miami luchando por recuperarse de una fuerte influenza que le afectó gravemente a sus pulmones, Adamari López por fin está de regreso en su casa. La presentadora puertorriqueña vuelve así a estar presente en la vida de su hija Alaïa, de quien ha tenido que estar alejada en el último mes debido a su delicado estado de salud.

Precisamente el no tener cerca a su primogénita ha sido lo más difícil que ha tenido que vivir la también actriz desde que fuera ingresada en el hospital.

“Creo que ese fue uno de los momentos más difíciles dentro de todo el proceso pero que también me dio mucha fortaleza para continuar adelante y es haber estado separada de ella sin saber cuánto tiempo iba a estar separada y qué iba a pasar durante este proceso”, se sinceró Adamari este lunes durante su emotiva entrevista vía telefónica con su programa Un nuevo día.

“Gracias a Dios mi familia, Toni, los papás de la escuela le trataron de hacer la vida a Alaïa lo más normal posible, hicieron sus actividades lo más cotidianas posibles para que ella no sintiera tanto la ausencia de mamá”, agregó la presentadora de 47 años.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Adamari, quien aún tiene por delante una larga recuperación antes de poder retomar su trabajo en el matutino de Telemundo, también habló del emotivo reencuentro que vivió días atrás con su hija en el hospital y del que su pareja Toni Costa nos dio un aperitivo a través de las redes sociales.

“El reencuentro fue hermoso, lleno de abrazos, ella un poco de miedo porque me veía con muchas cosas y no sabía cómo abrazarme o qué hacer pero creo que fue uno de los momentos más bonitos y que más fortaleza me dio para terminar de recuperarme y poder salir del hospital”, reconoció Adamari.

Afortunadamente hoy madre e hija vuelven a estar juntas.