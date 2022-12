Ningún mar en calma hizo experto a un marinero y Adamari López ha sabido navegar las tormentas que han agitado su vida sin perder la brújula. La copresentadora de hoy Día (Telemundo) habla en exclusiva con People en Español sobre el primer fin de año que celebra alejada de su hija, Alaïa, quien pasará unos días en España con su padre, Toni Costa, y sus abuelos paternos.

La copresentadora de hoy Día (Telemundo) habla en exclusiva con People en Español sobre el primer fin de año que celebra alejada de su hija, Alaïa, quien pasará unos días en España con su padre, Toni Costa, y sus abuelos paternos.

"Nuestra prioridad es estar pendiente de la niña y estar presente en su vida", dice López de su ex, de 39 años, con quien mantiene una relación armoniosa.

Adaptarse a esta nueva rutina ha sido un reto.

Adamari Lopez y Alaia Costa Lopez Adamari Lopez y Alaia Costa Lopez | Credit: Foto: Wilenie Sepulveda para Willie Sepulveda Studio. Escenografía: Norberto Barreto

López, de 51 años, también se ha enfrentado a cambios en el plano laboral. Telemundo anunció el pasado noviembre la llegada de nuevos copresentadores del programa hoy Día tras la salida de antiguos colegas de López como su "comadre" y amiga Chiquibaby. Para acoplarse mejor a ese nueva situación, decidió cancelar sus vacaciones navideñas y quedarse trabajando.

"Me ha tocado vivir diferentes transiciones dentro de estos diez años que me han permitido estar en el show", reflexiona López, quien agradece empezar el 2023 con trabajo. "Mis compañeras son gente muy linda, muy buena, muy talentosa que vienen con el mismo amor de querer sacar el proyecto adelante y de que la gente lo disfrute, de llevar alegría, información y entretenimiento al público. Creo que nos hemos acoplado muy bien, que hemos hecho muy buena química, que queremos divertir a la gente y creo que vamos por buen camino", dice sobre Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiky Bom Bom. "Tenemos un gran equipo y espero que la gente nos reciba con amor y nos apoye en esta nueva etapa".

El respaldo de sus fans, de sus familiares y amigos nunca le ha faltado a López, ni tampoco su fe. "Dios me ayuda. Hay momentos en los que uno siente tristeza, nostalgia, angustia, pero lo pongo todo en manos de Dios. Oro mucho, prendo velitas, voy a misa los domingos, busco de Dios", dice la estrella de telenovelas como Alma de hierro, Amigas y rivales y Mujer de madera, a quien le ilusionaría participar en algún proyecto dramático o reality show de Telemundo el próximo año.

Sus seres queridos la apoyan en cada capítulo de su vida, y espera pasar el fin de año en su Isla del Encanto con sus hermanos. "Tengo una familia que me ayuda. A veces tengo rabia, coraje, y los llamo y pego cuatro gritos y digo que voy a hacer cuatro cosas. Después viene mi hermana y me dice: 'Piénsalo bien', me trata de traer al entendimiento. Tengo gente buena a mi alrededor, tengo amistades que me ayudan a pasar esos diferentes procesos, y la fe, poner en oración todo siempre me ha funcionado", reconoce la guapa soltera, quien sigue abierta al amor. "Ahí voy, un día a la vez, viviendo cada cosa que me toque y disfrutando".

¿Qué planes tienes para Navidad y Año Nuevo?

Afortunadamente, como tengo trabajo, me voy a quedar trabajando. Había pedido unos días de vacaciones que no voy a utilizar porque creo que es importante quedarme en esta nueva etapa del show, y que el público nos siga viendo compartiendo y haciendo el show todos los días, así que voy a pasar la Navidad en casa. Es fin de semana y voy a pasarla en casa con la niña. En la semana trabajando, y el Año Nuevo voy a tratar de estar con la familia. Alaïa estará con su papá compartiendo esos días fuera de casa, que será la primera Navidad que no la pasamos en el mismo lugar Alaïa y yo. Estoy un poco con el corazón roto, es difícil no poder estar con ella en esos momentos especiales, pero es lo que toca y así es como haremos de ahora en adelante. Alaïa se va a España para ver a la familia de Toni con su papá, y estarán pasando esos días por allá.

¿Cómo llevan tú y Toni el proceso de compartir tiempo con Alaïa por separado?

Nuestra prioridad es estar pendiente de la niña y estar presente en su vida. Con esa misma visualización que queremos para ella nos dividimos los tiempos, y pasa ratos conmigo y otros con Toni. Siempre la prioridad es la niña y vamos a querer siempre velar por su bienestar emocional y porque ella esté bien. Este año es completamente nuevo. Va a pasar un tiempo con cada uno en Navidad, y eso es una novedad para la niña y para nosotros también. Antes solíamos pasar la Navidad juntos y celebrar los tres. Este año va a ser el primero en que cada uno tenga una fecha en específico. ¿Cómo va a ser? No lo sé, porque lo vamos descubriendo a medida que pasa, pero al final lo importante es que ella va a tener tiempo para pasar con los dos, y para disfrutar de una época bonita, y que se trata de que ella se divierta y sepa su significado. Aunque no estemos en el mismo lugar, queremos que ella esté feliz.

¿Qué le pides a Santa, a Dios, al universo?

Salud, poder continuar en el trabajo, que pueda pasar mucho tiempo con mi hija, que es lo más que disfruto. Salud, trabajo, abundancia en sabiduría, en tomar buenas decisiones, que me de la claridad de hacer cosas que sean para bien. Eso es lo que le pido a Santa Claus, a Papá Dios, a los reyes amigos y al Año Nuevo.

¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de hoy Día?

Me ha tocado vivir diferentes transiciones dentro de estos diez años que me han permitido estar en el show, en Telemundo, en hoy Día y antes lo que era Un nuevo día. Mis compañeras son gente muy linda, muy buena, muy talentosa que vienen con el mismo amor de querer sacar el proyecto adelante y de que la gente lo disfrute, de llevar alegría, información y entretenimiento al público. Creo que nos hemos acoplado muy bien, que hemos hecho muy buena química, que queremos divertir a la gente y creo que vamos por buen camino. Tenemos un gran equipo y espero que la gente nos reciba con amor y nos apoye en esta nueva etapa.

¿Cómo visualizas el 2023, qué quieres para el nuevo año?

Espero que esté cargado de trabajo y oportunidades, de oportunidades de seguir creciendo el plano profesional, pero también de seguir en el plano personal madurando, reflexionando sobre las cosas que han pasado, moviéndome hacia adelante. Creo que todavía hay mucho por hacer en los dos aspectos y sigo trabajando para eso.

En todos los planos quiero seguir creciendo. La parte de la actuación está ahí, es algo que siempre he disfrutado, que me da la oportunidad de transformarme en otra persona porque a través de cada uno de esos personajes puedo mostrarme de una manera diferente ante el público. Cuando me ven a través del programa de la mañana me ven tal y cual soy yo. Poder hacer las dos cosas sería increíble, tener la oportunidad de tener un proyecto dramático o volver a Así se baila, un programa donde haya interacción con el público siempre es bueno. ¿Qué va a pasar? No lo sé, yo sigo enfocada en que esta nueva etapa del programa funcione, pero también lista para nuevas oportunidades sin descuidar este programa de la mañana. Quisiera seguir en contacto con el público a través de una novela, de la actuación, del teatro, estos realities que me dan la oportunidad de hacer el programa de la mañana, pero que también pueda estar en contacto con el público.

¿Has conocido a alguien especial, que haya conquistado tu corazón?

No, creo que estoy disfrutando ese tiempo con la niña, disfrutando el poquito de tiempo que tengo para mí. Eso probablemente llegará en algún momento, pero por ahora no está pasando nada.

¿Cómo recuerdas a tus padres en estas fechas festivas?

Noviembre es una fecha importante y siempre lo he dicho, es el mes en el que cumplían años mis dos papás. Mi mamá cumplía el 23 de noviembre y mi papá el 15 de noviembre. Desde ahí empieza a marcar una fecha importante. Mi mamá falleció un 2 de diciembre y ahora este año marcan los 10 años del fallecimiento de mami. Esta es una época importante para nosotros. En esta época que celebramos su cumpleaños, damos gracias, viene la Navidad, se siente mucho más su ausencia y nos hace mucha falta. A mí me hubiese encantado que mi mamá y papi —que se me fue antes de que Alaïa naciera— hubiesen podido conocerla y que ella hubiera disfrutado en los brazos de ellos esos abrazos, ese amor, esa entrega que papi y mami tenían conmigo y con mis hermanos. Pero a la misma vez a Alaïa se le habla mucho de la abuelita y del abuelito, como le decimos a mis papás, ya que la yaya y el yayo son los de España. La recuerdo mucho con mucho amor, mi mamá siempre fue una persona muy alegre y a pesar de la nostalgia que sentimos mis hermanos y yo porque no está, a la misma vez la recordamos con alegría a ella y a papi, porque así eran los dos.

Cuéntanos de Alaïa, de sus gustos, de este momento en su vida, a sus 7 años.

Alaïa está tan chula, yo estoy tan enamorada de mi hija y me siento tan agradecida de poder disfrutar con ella estos días, de ir a la escuela, celebrar cualquier canción que cante o milestone que logre. Ella está superbien, está disfrutando su etapa de 7 años. Ya la veo más madura, con mucho entendimiento de todo, disfrutando a sus amigos, decidiendo lo que le gusta más, con sus clases de tenis, está haciendo su primera comunión, decidiendo cómo quiere celebrar su cumpleaños en marzo. Es una niña alegre que está disfrutando cada momento de su vida.

Si miras atrás el 2022, ¿qué te llevas de este año?

Muchas alegrías, porque cada etapa me va enseñando que lo que pasa es lo correcto, y que en todo momento se puede disfrutar a pesar de que hayan cambios. En el programa hubo cambios, pero estoy agradecida porque me quedé trabajando en el show. Mi hija tiene salud, yo también. Uno sigue hacia adelante y lo que veo es cosas bonitas y buenas. Tuve la oportunidad de compartir con mis amigos, con mi familia, pude viajar con ellos. Hice buenos amigos en el trabajo anterior, Chiquibaby es mi comadre, ahora tengo una ahijada más por la que velar y una amistad más sólida con ella. Tengo salud, tengo vida, tengo oportunidades de salir adelante, y lo que veo es todo bueno y bonito.

¿Cómo despedirás el 2022 y arrancarás el 2023?

Mis hermanos Adilsa y Adalberto estuvieron aquí el Día de Acción de Gracias, y si me da tiempo me voy el viernes 30 de diciembre, el 31 de diciembre lo pasó en Puerto Rico y regreso el 1 de enero para poder estar en el show de esa semana de inicio de año, para empezar el año trabajando, con el pie derecho, positiva, como siempre, para adelante.

¿Qué has aprendido de las crisis de salud que has tenido, tras batallar años atrás con el cáncer y luego con la influenza?

Agradecimiento es lo que tengo. He logrado batallar en diferentes aspectos de salud y Papá Dios me ha podido dar la fortaleza de salir adelante. He tenido buenos médicos que me han ayudado a recuperarme. Toda esa gente que ha estado a mi alrededor orando, todos los que me ayudaron a salir de cada uno de mis momentos de dificultad, han sido importantes en mi vida, y solo puedo agradecer a cada uno de ellos y a Dios, por darme la fuerza, la energía, la sabiduría, por enfocarme en querer seguir adelante. Yo todavía siento que tengo muchas ganas de vivir muchas cosas con mi hija, en términos personales, en el trabajo, y sin salud nada de eso puede pasar, así que ojalá que pueda seguir disfrutando de buena salud, que las pruebas que la vida me pone en el camino las pueda superar y que siempre, guiada por Dios, enfrente cualquier cosa.

¿Qué te da fuerza en momentos de cambios y retos?