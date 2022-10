Adamari López habla sobre Martin Mitchel, el bailarín con el que ha revolucionado las redes: "Es una persona muy linda" La carismática conductora puertorriqueña reveló en una entrevista cómo conoció al instructor de Zumba con el que ha protagonizado coquetos videos a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Adamari López; Adamari López y Martin Mitchel | Credit: Mezcalent; Instagram Adamari López Hace justo un mes, Adamari López revolucionó las redes sociales tras compartir un video en el que aparece bailando de lo más sensual junto a Martin Mitchel, un atractivo bailarín e instructor de Zumba que cuenta con más de dos décadas de experiencia en el mundo de la danza. La química que ambos derrocharon en la grabación dio mucho de qué hablar entre los seguidores de la carismática copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo). Pero, ¿qué relación existe realmente entre la que fuera actriz de telenovelas y el guapo bailarín? La presentadora fue preguntada al respecto en una reciente entrevista con Mamás Latinas, donde reveló por primera vez qué hay detrás de los coquetos videos junto al instructor de Zumba. Adamari Adamari López y Martin Mitchel en un 'Reels' de Instagram | Credit: Instagram Adamari López "¿Qué onda con este coqueteo entre ambos? ¿Hay romance?", le preguntó la entrevistadora. Adamari López y Martin Mitchel en un 'Reels' de Instagram Adamari López y Martin Mitchel en un 'Reels' de Instagram | Credit: Instagram Adamari López "Martin es una persona muy linda", reconoció Adamari. "Lo conocí justamente porque me lo presentó el grupo con el que yo hago mis 'Reels'. Se ha portado muy lindo, nos conocimos el día que hicimos el primer video, tuvimos buena química para poder hacerlo", contó. La conductora de 51 años, que supera los 8 millones de seguidores en la red social Instagram, avanzó que "vienen otros videitos también con él en donde nos divertimos". Adamari López Adamari López y Martin Mitchel en un 'Reels' de Instagram | Credit: Instagram Adamari López "Son cosas para mostrarle al público en diferentes áreas y creo que ha sido muy beneficioso", aseveró Adamari. Pero, ¿cómo está su corazón en estos momentos? Adamari López Adamari López | Credit: Instagram "Yo estoy bien, estoy tranquila, mi corazón está bien", expresó la presentadora, quien se encuentra felizmente soltera a 1 año y medio de su separación del bailarín español Toni Costa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari no le cierra las puertas al amor, pero, como ha declarado en numerosas ocasiones, en esta etapa de su vida tener pareja no es una prioridad para ella. "De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar; ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida", se sinceraba la conductora en agosto de este año en una entrevista exclusiva con People en Español.

