Adamari López hace revelaciones sobre Luis Fonsi en La casa de los famosos 3 En su paso por La casa de los famosos 3 Adamari habló sin tapujos del estado de su relación con Fonsi. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien han pasado muchos años desde que Adamari López y Luis Fonsi pusieron fin a su matrimonio, aún existen muchas lagunas y huecos oscuros sobre cómo terminó la relación de la actriz y el cantante. ¡Pero la presentadora de Hoy día no dudó en despejar cualquier tipo de duda! Fue en su paso por el set de La casa de los famosos 3 como parte del grupo de personalidades y talentos que Telemundo invita al programa, que la conductora habló sin tapujos del estado de su relación con Fonsi y lo supuestamente mal que le sintió al cantante el libro autobiográfico Viviendo de la también presentadora. "Es una buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue todo lo que dije en su momento", aseguró López. Adamari López y Luis Fonsi Adamari López y Luis Fonsi | Credit: Rodrigo Varela/WireImage Según ella, en el libro cuenta su historia familiar y admite que Fonsi la ayudó en uno de los momentos más terribles de su vida, cuando libró una lucha contra el cáncer. "Yo en el libro no he contado nada más que la historia de una niña pequeña, que me crié en un hogar donde me sentí amada, cobijada por mi familia, y que no había tenido quizás un momento difícil hasta que a mi papá le dio un ataque al corazón", dijo. "Y que en su momento, Fonsi me ayudó a superar quizás la etapa más dura personal y física que hubiese tenido, que fue tener un cáncer. Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar una relación. Eso fue lo que se contó en ese libro", indicó. También admitió que aunque al cantante boricua le pudo haber molestado el libro, el tiempo ha curado cualquier herida y mantienen una muy buena relación. Adamari López y Luis Fonsi Adamari López y Luis Fonsi | Credit: Paul Hawthorne/Getty Images "Puedo entender que en un su momento a lo mejor Fonsi tuvo coraje de que sacara un libro, pero hoy día nosotros no nos hablamos con frecuencia, pero a veces nos hemos tenido que comunicar y ha sido con cariño, ha sido con respeto", reconoció. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estuvo en los momentos en que mis padres fallecieron, y hay una relación cordial de dos personas que vivieron momentos importantes en su vida y que cada cual ha seguido su camino y que yo me alegro de su éxito. Lo tuvimos en el programa, yo canto "Despacito", conozco a su esposa, ya pasó. No tengo ningún problema, ha pasado el tiempo y puedes entender cuando alguien ya no quiere estar más contigo", afirmó. A pesar de cualquier malentendido con el libro, López reconoció que también fue un material que "ha ayudado a mucha gente a pesar por una enfermedad que muchas mujeres han pasado".

