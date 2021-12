Adamari López sobre Toni Costa: "Nuestro ciclo terminó" Adamari López habló en exclusiva con People en Español y aclaró si hay posibilidad de reconciliación con el padre de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa Toni Costa y Adamari López en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía Telemundo; Fotógrafo Alexander Tamargo Tras bailar apasionadamente en la pista de Así se baila (Telemundo) el pasado fin de semana, Adamari López y Toni Costa no solo causaron sensación por lo bien coordinados que se les vio, sino también por la leve esperanza que dejaron en el aire de… ¿una reconciliación? López, quien volverá a bailar el próximo domingo en el programa, habló en exclusiva con People en Español y confesó qué es lo que sucederá con el padre de su hija, Alaïa. Vuelves a bailar este domingo en Así... , ¿cómo te sientes de que el público te quiera ver en la pista una vez más? Estoy muy contenta de una vez más estar en la pista. No necesariamente es que el público me quiere ver a mí. Todo el equipo de jueces, concursantes y presentadores estarán en la pista de brindando un gran espectáculo para la final. Adamari López y Toni Costa Toni Costa y Adamari López en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía Telemundo; Fotógrafo Alexander Tamargo "Estoy muy contenta de una vez más estar en la pista [el próximo domingo]" — adamari lópez El domingo pasado que bailaste con tu expareja Toni Costa, Jacky Bracamontes dijo que el baile marcaba el fin de una época juntos, ¿es verdad? Nuestro ciclo como pareja terminó, pero él siempre será parte de la familia porque es el padre de Alaïa. Adamari López Adamari López, Toni Costa y su hija Alaïa en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía TELEMUNDO/ Fotógrafo Alexander Tamargo ¿Cómo decidieron que la bella Alaïa entrara en acción con ustedes? Fue idea de Toni, él se lo preguntó a ella y de inmediato le dijo que sí. Al final la vimos feliz disfrutando de bailar con papá y mamá. Y al final eso es lo que nos importa. "Nuestro ciclo como pareja terminó, pero [Toni] siempre será parte de la familia" — adamari lópez ¿Qué es lo que más disfrutas como juez del show? Disfruto de todo el show en sí. Es algo que yo quería que pasara en Telemundo y finalmente se dio y me dieron la oportunidad de estar ahí como juez. Amo el baile, amo el reality y me encanta ver cómo los concursantes se superan semana tras semana. Se viven muchas emociones. Para mí, bailar es liberador y curativo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Adamari Alaia vestidos a juego Credit: Había Una Vez Una Foto/Instagram ¿Cuáles son tus planes para el fin de año?, ¿tienes algún propósito de año nuevo? Tomar unos días de vacaciones para descansar, pasar más tiempo con mi hija Alaïa y mi familia. Mi propósito de fin de año es seguir cuidando mi salud, creciendo profesionalmente, creando memorias con mi hija y dedicar más tiempo viajando y compartiendo con mi Alaïa.

