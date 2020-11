Close

"Todos [...] teníamos el mismo temor: ¿quién será el próximo?": Adamari López La presentadora puertorriqueña se pronunció en una reciente entrevista sobre los cambios que ha experimentado recientemente su programa Un nuevo día (Telemundo). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rashel Díaz, el chef James… En los últimos meses el programa matutino de Telemundo Un nuevo día ha dicho adiós a algunos de sus rostros más emblemáticos. Una de las pocas conductoras que se ha salvado, por el momento, de esta ola de despidos ha sido Adamari López, quien continúa presentando cada mañana el show junto a Stephanie Himonidis. Por primera vez desde que el programa comenzara a experimentar estos drásticos cambios que mantienen en vilo a su equipo de trabajo, la también actriz habló sobre este asunto en una reciente entrevista para el programa de televisión dominicano Noches de Luz, donde Adamari se dijo agradecida de poder seguir formando parte de las filas de la cadena hispana. Image zoom Adamari López, conductora de Un nuevo día | Credit: Instagram Un nuevo día "Yo estoy agradecida [de] que me den la oportunidad de estar ahí. Voy a entrar en el noveno año de contrato y estoy muy agradecida porque ha habido cambios y en esos cambios gente con mucha trayectoria dentro del programa y con mucho peso ha salido, gente que yo admiro, que quiero, que respeto y que me dio mucha pena que ya no están", expresó la presentadora puertorriqueña. "Así que estoy muy agradecida de que me dan la oportunidad de estar ahí el tiempo que sea y de seguir aprendiendo porque esos que no están ya también fueron mis maestros para que yo esté hoy donde estoy", aseveró la mamá de Alaïa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que fuera villana de exitosos melodramas como Gata salvaje y Alma de hierro reconoció que recibió la noticia de los despidos de sus compañeros "con mucha tristeza y mucho dolor" porque "nadie se esperaba la salida de la mayoría de ellos", se sinceró. Adamari, quien tiene más de cinco millones de seguidores solo en Instagram, admitió que esta ola de despidos le generó mucho temor ya que temía que fuera a ser la próxima. Image zoom Adamari López en Un nuevo día | Credit: Instagram Un nuevo día "Yo creo que todos los que estábamos ahí frente y detrás de cámaras teníamos el mismo temor: quién será el próximo, ¿me toca a mí?", aseveró la artista de 49 años. "Y nos lo preguntamos a cada rato porque cada vez hay cortes de presupuesto porque estamos en medio de una pandemia y no sabemos quién queda o quién no, cuál es el rumbo que va a tomar el programa, así que por lo menos estoy agradecida por el tiempo que me han dado en esa plataforma", expresó Adamari a la presentadora dominicana Luz García.

