El hermoso gesto de Adamari López con su ex Toni Costa por el Día del Padre La pareja del bailarín español, Evelyn Beltrán, tampoco se quedó atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Adamari López; Toni Costa | Credit: Instagram Adamari López; Instagram Toni Costa Ayer se celebró el Día del Padre en muchos países, entre ellos Estados Unidos y, sin duda, uno de los más festejados fue Toni Costa. El bailarín español es de los papás más populares y queridos en las redes sociales gracias al vínculo tan especial y mágico que tiene con su hija Alaïa, de 8 años. "Te amo mi princesa Alaïa, papi se siente el más afortunado del mundo por tenerte. Gracias por ser mi luz. Te amo tanto", compartió este domingo el instructor de Zumba desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. Toni Costa Toni Costa y su hija | Credit: Instagram Toni Costa Toni recibió incontables mensajes de felicitación a través de las redes sociales, entre ellos uno muy especial: el de su ex Adamari López. La carismática conductora y actriz puertorriqueña quiso tener un detalle con el padre de su hija en esta fecha tan importante. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Gracias por darme el mayor regalo de amor: nuestra hija. ¡Feliz Día del Padre Toni!", escribió desde sus historias de Instagram, demostrando así una vez más la excelente relación que existe entre ambos por el bienestar de su hija a 2 años de su separación. Toni Costa Credit: Instagram Adamari López "Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaïa y en la mía porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante. Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo", declaraba meses atrás Adamari en una entrevista con People en Español. La pareja de Toni, Evelyn Beltrán, quien se atrevió recientemente con un cambio de look, no se quedó atrás y también tuvo palabras para su "papacito" en este día tan señalado. "Feliz día del papacito mi amor", escribió junto a una imagen de Toni y su hija. Toni Costa Credit: Instagram Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que Adamari, Evelyn tampoco se olvidó del padre de su hijo. Toni Costa Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Happy Father's Day Timbo! Sin ti no hubiera tenido la dicha de conocer al amor de mi vida: nuestro hijo", fueron las palabras que compartió desde sus historias de Instagram.

