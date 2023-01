Adamari López, Gabriel Soto y más fotos imperdibles de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López con la Viajera Credit: Mezcalent Adamari junto a Alaia, Gabriel Soto en muy buena compañía y más fotos de tus celebridades favoritas. Empezar galería Adamari López Adamari López con la Viajera Credit: Mezcalent La presentadora y su hija Alaia acompañaron a Armando Lucas Correa, exeditor de People en Español, en la presentación de su novela La viajera nocturna, en una librería de Coral Gables 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gabriel Soto Se nota que el actor mexicano está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Aquí vemos al galán mexicano tomando sol junto a su "baby girl". 2 de 6 Ver Todo Alessandra Rosaldo A través de esta fotografía, la cantante y actriz se declaró fan de su esposo Eugenio Derbez. "No puedo estar más feliz y orgullosa de regresar a este maravilloso festival de tu mano. Hace 16 años te vi triunfar con La misma luna y Padre nuestro, que por cierto, ganó el festival. El año pasado, Coda hizo historia rompiendo todos los récords y este año vuelves presentando Radical, una película que estoy segura que también hará historia y te llevará aún más lejos. Felicidades amor mío. Soy tu forever fan". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Christian Chávez El RBD empacó maletas y se trasladó a un paraíso tropical. 4 de 6 Ver Todo Catherine Siachoque ¡Feliz cumpleaños! Con esta fotografía, la actriz agradeció los dulces mensajes que ha recibido de parte de sus fans. "Un año más de vida… con más experiencias unas maravillosas otras no tanto, pero eso es vivir. Gracias Dios por mi vida y gracias a ustedes por hacer parte de ella". 5 de 6 Ver Todo Alejandra Espinoza La presentadora mexicana muy enamorada de su pareja. "Cada minuto que comparto a tu lado se convierte en el mejor momento de mi vida. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

