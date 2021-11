¡Qué fuerte, Adamari! ¡Mira cómo preparó su batalla para enfrentarse contra Toni en televisión! Adamari demostró hoy una fortaleza de hierro en un challenge que dejó atónitos a sus seguidores. ¿Quién crees que se llevará la audiencia del domingo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Quién acaparará más audiencia en televisión? ¿Adamari López en Así se Baila o Toni Costa en Nuestra Belleza Latina? Los padres de Alaïa, quienes aparecieron juntos públicamente por última vez junto a su hija durante la festividad de Halloween, compiten mañana domingo 7 de noviembre en prime time enfrentándose a un nuevo reto personal para el que la bella conductora está más que preparada con una fortaleza a prueba de hierro, a juzgar por su último clip. Hace unas horas la bella Adamari, quien demuestra una y otra vez estar en una forma física absolutamente impactante, preguntó a sus seguidores, "¿cuál es tu reto para hoy?" y compartió un nuevo challenge que dejó sin habla a sus fanáticos. "¡No pares hasta conseguirlo!", escribió bajo el increíble clip, en el que podía verse su cara de dolor al realizar la hazaña: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un fin de semana que dará que hablar una vez se conozcan los resultados de las audiencias, con dos de los personajes más queridos de la televisión estadounidense en prime time, una pareja cuya familia ha sido muy apreciada por sus fans pese a su separación. Adamari López Toni Costa; Adamari López | Credit: Mezcalent; Al rojo vivo (Telemundo) Así de divertida y sexy comenzaba su finde Adamari, luciendo su nueva bella figura con unos ajustados jeans y un pequeño top color teja que dejaba poco a la imaginación mientras bailaba con simpatía el famoso tema More than a woman, de los Bee Gees. "¿Quién más está deseando que sea viernes?", preguntaba a sus fanáticos. "Increíble que las mujeres cuando nos separamos o divorciamos, nos regresa ese brillo, esa alegría, que nos hace lucir aún más hermosas y poderosas… ¡Bravo Adamaris!", podía leerse bajo el video el comentario con más me gusta de su feed.

