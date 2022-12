Adamari López reconoce infidelidad y lo comparte sin drama en su programa Hoy día Las chicas del show mañanero de Telemundo hicieron un juego de 'Sí' o 'No' sobre sus vidas y de allí salieron muchas risas ¡y también muchas verdades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los cambios de Hoy día no solo han traído consigo nuevos rostros conocidos, también contenidos con más temas de interés que conectan con el público y sus experiencias del día a día. Este jueves, algunas de las chicas del show, como Adamari López y Chiky Bombom, junto a sus invitadas Maripily y Ninel Conde, participaban en el juego del 'Yo nunca' donde tenían que ser sinceras y hacer fuertes confesiones. Ahí estaba Ada dispuesta a abrir su corazón y contar la verdad. Se trataba de hacer preguntas, algunas de ellas muy picantes y personales, y contestarlas con un sí o un no. Ante la frase de 'Yo nunca he sido infiel', todas terminaron respondiendo lo mismo, es decir, que sí, reconociendo sus errores del pasado y la inmadurez que les llevó a ello. Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Adamari López "A lo mejor cuando más joven, errores de juventud", admitió la puertorriqueña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un episodio que tuvo lugar siendo muy jovencita y del que no tiene claro si la cacharon o no. "No me acuerdo, tenía que haber tenido como 18, 19 años, era una niña, ya yo tengo 51, ¡no me acuerdo!", dijo entre risas. La infidelidad siguió siendo el tema a tratar con otra pregunta: "¿A quién de ustedes le han sido infiel?". Adamari y las chicas no se quedaron calladas, ya estaban demasiado metidas en el tema y había que ser honestas. De lo más cómica, la presentadora se levantó y recopiló todos los cartelitos del 'Sí' de ella y de sus compañeras, admitiendo y aceptando que todas han pasado por ese engaño una vez en su vida. Un momento entre chicas y sin drama en el que demostraron que nada mejor que el sentido del humor para vivir feliz.

