Adamari López mostró foto de su embarazo en bikini ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez embarazada foto Credit: Adamari Lopez IG La foto embarazada y en bikini de Adamari López que ha revolucionado las redes. Empezar galería Dulces recuerdos adamari lopez embarazada foto Credit: Adamari Lopez IG Adamari López complació a sus fans en Instagram al publicar una foto de hace algunos años atrás cuando estaba embarazada de Alaia, fruto de su relación con el bailarín Toni Costa. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Inicia el rodaje de El gallo de oro Lucero y José Ron están felices de protagonizar El gallo de oro. Como muestra, la fotografía que el actor de 41 años compartió en sus redes sociales junto a la artista mexicana desde el set de la novela. "Primera semana del Gallo de oro y mi cara lo dice todo. ¡Lucero eres increíble!", escribió Ron en el pie de la imagen. Esta adaptación a la televisión de la novela corta de Juan Rulfo, marca el anhelado regreso de Lucero a las telenovelas. 2 de 7 Ver Todo Cafecito de las mañanas La mamá de Gennaro, Francisca, se levanta muy temprano ¡incluso los fines de semana!. "Las mamás necesitamos mucho café en las mañanas. Feliz día mi gente linda". 3 de 7 Ver Todo Anuncio ¡A cantar! La cantante Belinda está feliz de iniciar su gira de conciertos. "Primer concierto del año, ¡yupi!". 4 de 7 Ver Todo Merecidas vacaciones Así de relajado se dejó ver el actor Iván Sánchez durante unas vacaciones en Guatemala.¡Hasta se tomó una foto en la hamaca ligero de ropa! "Hay lugares increíbles en el mundo, y cada que vez que uno conoce más, se da cuenta de lo enorme de nuestro planeta y de lo poco que conocemos. Pero hay que echarle ganitas y seguir haciendo lo que a uno más le gusta". 5 de 7 Ver Todo Nuevo video musical El cantante colombiano Sebastián Yatra publicó esta candente fotografía de su nuevo video musical protagonizado por Milena Smit, "Una noche sin pensar". "El video que aún no has visto, pero si lo ves, hoy será un gran día... si no, no sé qué decirte". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De gira Ana Bárbara arranca su Bandidos Tour Credit: Mezcalent La cantante Ana Bárbara anunció el inicio de su gira 'Bandidos Tour', la cual presentará el próximo 4 de marzo en el Auditorio Nacional, el 3 de marzo en Monterrey y el 10 de mayo en Guadalajara. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

