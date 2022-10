Adamari López muestra la cicatriz de su cirugía por un motivo muy cercano a su corazón Adamari López compartió una potente foto en la que muestra la cicatriz de la cirugía a la que tuvo que someterse para combatir el cáncer de mama, con motivo de la celebración del día internacional de la lucha contra esta enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2005, cuando Adamari López tenía 33 años, recibió un duro diagnóstico de cáncer de mamas. Por eso, la presentadora boricua no dejó pasar por alto este miércoles el Día internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno para enviar un potente mensaje de aliento a todas aquellas mujeres que pasan por una situación similar. López compartió una potente foto en la que muestra la cicatriz de la cirugía a la que tuvo que someterse para combatir la enfermedad. "Hoy es un día especial e importante se celebra mundialmente la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que nos puede tocar a todas, pero la detención temprana salva vidas", dijo la presentadora en Instagram. "Si estás combatiendo el cáncer, estoy contigo, te acompaño en oraciones, NO DEJES DE LUCHAR", añadió. La mamá de Alaïa recibió decenas de mensaje por parte de sus seguidores, que son testigos de la batalla que tuvo que librar en el pasado: "Guerrera!!! Te quiero mucho 👑"; "guerrera de la vida, que Dios te bendiga y te regale muchísimos años más para que puedas disfrutar de tu princesa y de todas las cosas que papito Dios tiene preparadas para tí🙏"; "Dios continúe Bendiciendo tu vida!!"; "eres un ejemplo a seguir, una gran guerrera, nos inspiras cada día a seguir adelante", le dijeron. look del día Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En varias ocasiones, López no solo ha compartido su testimonio como sobreviviente de cáncer, sino que ha exhortado a otras mujeres a no perder el ánimo. "Hoy más que nunca confirmo que una actitud positiva hace la diferencia y lo cambia todo (esto aplica tanto para una enfermedad como para nuestro día a día). Este mes me recuerda que lo más preciado que tenemos es nuestra salud, cuídate. Si pasas por momentos difíciles lucha, ora y ten mucha fuerza para seguir disfrutando de lo lindo que Dios nos regala", dijo en una carta abierta en la que abordó el tema.

