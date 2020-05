El emotivo mensaje de Adamari López a su hermana Adilsa, su gran pilar y apoyo La conductora ha compartido una tierna imagen de su otra mitad a quien ha felicitado con mucho sentimiento en el día de su cumpleaños. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La partida de sus padres, Vidalina y Luis, dejó un gran vacío en Adamari López quien siempre ha estado muy unida a ellos. Ahora le quedan sus hermanos, Adalberto, Adaline y Adilse, cuya relación es de lo más estrecha. Con motivo del cumpleaños de esta última, la conductora puertorriqueña ha compartido una emotiva publicación dedicándole unas hermosas palabras de amor y aliento. Ella ha sido uno de sus grandes apoyos y pilares en algunas de las etapas más duras de su vida. "Qué bendición tenerte como mi hermana. Te adoro y deseo que papito Dios te siga regalando salud y muchos años de vida para disfrutar junto a ti muchos momentos especiales", escribió la mamá de Alaïa. La imagen lo dice todo. Juntas han pasado los mejores y peores momentos de su vida, pero siempre cerca la una de la otra. Desde que saltara a la fama siendo una jovencita, Adamari ha presumido de ese tesoro llamado familia. Ellos han sido su mayor prioridad, por encima de cualquier premio o cheque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Cada viaje a Puerto Rico para reencontrarse con los suyos es una fiesta y así nos lo ha compartido generosamente en sus redes sociales. Adilsa, poco dada a esto de salir en televisión, sí quiso mandarle un mensaje precioso a su famosa hermana el año pasado con motivo del Día de las Madres a través de su programa, Un Nuevo Día. "Hola nena, quería decirte lo orgullosa que me siento de ti. Veo en ti cualidades de mami en tu crianza con Alaïa. Eres una madre ejemplar", le dijo Adilsa provocando las lágrimas de su hermana. Tanto ella como Adalina y su único hermano, Adalberto, han formado un precioso equipo que están al pie del cañón, en las buenas y en las malas, como les enseñaron sus padres. Esa unión tan especial es lo que ella quiere enseñar a su pequeña. Los valores familiares y el amor a los tuyos es la mejor herencia que dejar a un hijo y Adamari y su pareja, Toni Costa, sin duda, lo están consiguiendo.

