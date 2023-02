Adamari López expresa su desacuerdo con sus compañeras de Hoy Día por sus opiniones sobre la novia de Piqué La conductora puertorriqueña no compartía el mismo punto de vista que sus compañeras sobre el tema y así lo expresó este miércoles en el programa matutino de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López ha congeniado muy bien con sus nuevas compañeras de Hoy Día (Telemundo), pero eso no quiere decir que siempre tengan que opinar o pensar igual sobre los diferentes temas que se abordan cada mañana en el programa matutino de la cadena de habla hispana. Así volvió a quedar de manifiesto este miércoles con el intercambio de opiniones que tuvieron las presentadoras a raíz de la noticia de la supuesta hospitalización de la novia de Gerard Piqué tras sufrir un ataque de pánico por la presión mediática debido a la nueva canción de Shakira. "Creo que no está en nosotros el hacer ese juicio y en el estar sobre ella criticándola, atacándola en las redes sociales porque tiene 23 años. Independientemente además de la edad que tú tengas es superinjusto que te estén atacando de esa manera en las redes sociales porque ella ha perdido la realidad, el valor de sí misma lo está agarrando de los comentarios que dicen otras personas en donde le dicen lo peor que es, la terrible persona que es y ella a lo mejor todavía no tiene la madurez para entender que lo que diga la gente no es de verdad lo que ella es como persona", comentó Andrea Meza. "Y además estamos hablando de que ella vive en España, nosotros aquí en Estados Unidos estamos hablando de ella, en México están hablando de ella, o sea en todo el mundo están hablando de ella", agregó Penélope Menchaca. "No es un ataque nada más de 'mis compañeritos de la escuela me hicieron bullying. Yo creo que ya no es justo para ella". Adamari López Andrea Meza, Adamari López y Penélope Menchaca en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Hoy Día Adamari, quien ha declarado en numerosas ocasiones ser "team Shakira" ya que "como mujer" se identifica con ella, no tardó en mostrar su desacuerdo con sus compañeras. "Yo no tengo la misma opinión que ustedes", intervino la carismática conductora puertorriqueña, quien se separó del padre de su hija, el bailarín español Toni Costa, en el año 2021. Adamari López Adamari López en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No estoy diciendo que esté bien que la ataquen, para nada, pero también me pongo en los zapatos de Shakira, en el de una mujer a la que han traicionado, a la que han dejado con 2 hijos y que también ha sufrido el mismo bullying porque a ella se le paran en la casa, porque a ella también le gritan, porque a ella también la miran en cada una de las acciones que ella tiene. ¿Y ahora la pobrecita o la pena hay que tenerla con Clara Chía? Ah no, buenísimo para la muchachita", expresó la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor. Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

