¡El explosivo encuentro de Adamari López con apuesto galán de telenovelas en México! La actriz puso nervioso al primer actor que así se lo hizo saber frente a las cámaras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López ha empezado el año como prometió, con alegría, con ilusión y con retos profesionales que la motiven cada día. En estos días, la conductora viajaba al país que la vio crecer como actriz y que tantas oportunidades le dio en la pequeña pantalla, su querido México. Son varios los compromisos que la han llevado hasta allí. Uno de ellos lo desveló feliz de la vida a sus seguidores, una vez pudo. Se trata de un encuentro muy especial con uno de los galanes televisivos más apuesto, talentoso y querido. Espectacular en un vestido de plumas rosa, la también actriz puso nervioso a su entrevistado que, con la mejor de sus sonrisas, así se lo hizo saber. Adamari López Adamari López "Ya me pusiste más nervioso todavía con esta mano aquí en la pierna", le expresó Rafael Amaya, su invitado de honor para el programa Hoy día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una broma de lo más cariñosa, a la que Ada respondió con su gracia. "Está en un buen sitio colocada, no está en un sitio comprometido", contestó. En exclusiva para el mañanero de Telemundo, la puertorriqueña charló de lo más amigablemente con Rafa de sus proyectos, su vida y sus sentimientos. La buena onda se hizo notar y así se lo dejaron saber los fans de ambos. "Me gustaría verte trabajar con este galán", "Harían una linda pareja", "Qué suertuda", "Wow, qué bien se ven juntos...", escribieron algunos curiosos. Rafael y Adamari se conocen desde hace muchos años y mantienen una bonita amistad desde sus inicios en televisión. Les une su amor al trabajo y su habilidad para superar los episodios difíciles de la vida.

