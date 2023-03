"No se asusten": Adamari López explica por qué recibe terapia de oxígeno La carismática conductora puertorriqueña presta especial atención a su salud desde que hace 5 años un diagnóstico de influenza la tuvo al borde de la muerte por casi un mes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La salud de Adamari López se ha visto comprometida en varias ocasiones. La última hace tan solo 5 años cuando un diagnóstico de influenza la tuvo al borde de la muerte por casi un mes. Este enorme susto le sirvió a la carismática copresentadora del programa Hoy Día (Telemundo) como un recordatorio de lo importante que es la salud y cuidarse. "He aprendido a ponerme primero, es una tarea que tengo que seguir haciendo. Lo hacía antes y se me olvidó y ahora tengo que volver a restablecerlo. Es un compromiso conmigo misma", contaba en su día a People en Español Adamari, quien supera los 8 millones de seguidores en Instagram. Desde entonces, la también actriz ha prestado especial atención a su salud, reforzando constantemente su sistema inmunológico con terapias de oxígeno y vitaminas. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López "No se asusten, estoy muy bien. Simplemente me estoy poniendo una terapia de oxígeno para seguir reforzando el sistema inmunológico. También me estoy poniendo mi complejo de vitaminas porque quiero estar bien. Estoy bien, pero quiero seguir estando bien físicamente", compartió la conductora a través de un video que publicó este lunes desde su página de Facebook. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje, Bajo las riendas del amor o Alma de hierro explicó que se hace "este tipo de terapias con bastante frecuencia". "Después de haber estado enfermita un tiempo atrás siempre he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con vitaminas, aminoácidos que regeneran las células del cuerpo para poder estar fuertecita ante cualquier posible enfermedad que pueda dar, cualquier catarro, cualquier célula cancerígena que hay en el cuerpo que no se reproduzca o cualquier otro malestar puede beneficiar este tipo de sueros que me estoy dando", detalló.

