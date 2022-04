¿Soltera o enamorada? ¡Adamari López presume nuevo estado civil! Después de la felicidad que encontró Toni Costa junto a Evelyn Beltrán, ¡la famosa conductora no quiso quedarse atrás y ahora le llegó su momento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López continúa compartiendo imágenes, entrevistas y chistes, donde afronta de frente y sin cobardía su situación actual: tras su separación de Toni Costa, el papá de su única hija y su pareja durante casi una década, el bailarín español presume ahora su apasionado nuevo amor, la exuberante joven mexicana Evelyn Beltrán. Mientras que el papá de Alaïa y la reina de belleza residente en Austin se han vuelto inseparables, ya sea viviendo aventuras extremas en Puerto Rico o persiguiendo sueños laborales juntos esta semana en Las Vegas, la querida y famosa conductora continúa adelante con su vida como la mujer fuerte y centrada que siempre demostró ser. Después de los rumores que aseguraban que estaba saliendo con un hombre de pelo cano, la bella boricua adelantó cuál era la nacionalidad de su novio, pero ahora reaccionó así a la pregunta de cuál era su estado civil en estos precisos momentos después de que Toni Costa explicara los motivos por los que nunca llegaorn al altar, pese a haber estado comprometidos. Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Estado civil? Completamente feliz. ¿Soltera? Pero no para cualquiera…", se escuchaba una voz decir, sobre su último post de Instagram, en el que una Adamari muy segura de sí misma desfilaba junto a un espectacular y lujoso Range Rover, ataviada con un precioso y veraniego vestido verde largo, con una prominente raja que dejaba ver sus torneadas piernas al caminar y su melena ondulada al viento. "Hermosa madre ejemplar, mujer admirable y exitosa, una verdadera guerrera en todos los sentidos. Adamari, sin duda eres una mujer sin jefe. ¡Que Dios te bendiga siempre!", escribía con admiración una internauta bajo el post de la famosa conductora.

