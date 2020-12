Close

Adamari López a la espera del resultado de su prueba de COVID-19 Tras una semana sin dejarse ver en el estudio del programa Un nuevo día (Telemundo), la presentadora puertorriqueña compartió esta mañana en Instagram que se hizo la prueba de detección de la COVID-19 para descartar que pudiera haberse contagiado. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy se cumple justo una semana desde que Adamari López se dejó ver por última vez en el estudio de televisión del programa matutino de Telemundo Un nuevo día. Desde entonces, la carismática presentadora puertorriqueña ha estado conduciendo el show desde su casa sin que en sus redes sociales haya dado una explicación detrás de esta importante decisión. Tras varios días en silencio, este martes la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro compartió un vídeo a través de su perfil de Instagram en el que explica que se va a hacer la prueba de detección de la COVID-19, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que mantiene en vilo al planeta, como medida de precaución para descartar que pueda haberse contagiado. Image zoom Adamari López | Credit: Instagram Un nuevo día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy con mi mascarilla a medio poner porque estoy lista para hacerme una prueba de COVID-19 para estar segura de que no tengo nada. Es una medida de precaución. La empresa también ha estado muy pendiente de la salud de cada uno de nosotros en Telemundo y bueno para poder estar seguros de que no contagiamos a nadie nos hacemos este tipo de pruebas", compartió la pareja de Toni Costa ante sus más de 5 millones de seguidores de Instagram. "Ya les dejaré saber el resultado", agregó la conductora de 49 años. Image zoom Adamari López | Credit: Mezcalent Adamari aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de concientización a sus seguidores con el fin de alentarlos a que no bajen la guardia ya que el virus desafortunadamente no se ha ido. "Recuerden, importante, distanciamiento social, mantener muy buena higiene lavándose las manos, poniéndose sus mascarillas o cubriéndose cada vez que ustedes van a salir a algún lugar. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y luego les dejo saber los resultados", expresó.

