Adamari López pone las redes patas arriba con este impactante y para algunos terrorífico look La conductora cambia radicalmente de imagen para meterse en la piel de este conocido personaje y ha sorprendido con su espectacular transformación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Volvió a hacerlo! Adamari López revolucionó las redes sociales con unas imágenes donde no ha pasado desapercibida. Esta vez no se trata de ningún look en su show Un Nuevo Día, sino algo más escalofriante: ¡su posible nuevo disfraz de Halloween! Aunque por más que intentó asustarnos lo único que hizo la puertorriqueña fue enamorarnos aún más con su belleza. Junto a su amado Toni Costa y su pequeña Alaïa, nos mostraron su personal versión de la inolvidable Familia Adams y la verdad es que lo hicieron de lo más bien. En la piel de Morticia, la presentadora de la mañana lució una espectacular caballera larga negra y lisa como el personaje y un maquillaje que la hacía ver terroríficamente hermosa. Pero todo tiene un porqué. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hoy toda la familia nos acompañó al cine y la pasamos increíble. Gracias por la oportunidad”, escribió divertida junto a unas fotos y video que no tienen desperdicio. La familia al completo acudía a las salas de cine para ver la nueva cinta animada de La Familia Adams. Tanto se metieron en la piel de sus personajes que así fue que terminaron, ¡y qué maravilla! Quien se lo pasó literalmente de miedo fue la hija de la pareja que posó frente al cartel de la película como toda una experta en esto de ser vampiresa. Su papi, el bailarín español, también presumió sus dotes de ‘actor’ en la piel del inolvidable personaje de Raúl Julia. ¡Divinos los tres! Advertisement EDIT POST

