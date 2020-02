¡De Telemundo a Univision! El mensaje de Adamari López a Toni Costa por el estreno de Mira quién baila All stars A pesar de trabajar en Telemundo, la copresentadora de Un nuevo día no dudó en enviarle un amoroso mensaje a su pareja con motivo del estreno del show de Univision. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pertenece a las filas de Telemundo desde hace varios años, pero eso no impidió que Adamari López le enviara este lunes un amoroso mensaje a su pareja Toni Costa con motivo del estreno de la nueva temporada de Mira quién baila All stars que arrancó el pasado domingo en Univision y en la que el bailarín español desempeña un destacado papel como ‘mentor’ de los participantes. Eso sí, lo hizo de una manera muy tímida y sin mencionar el nombre del programa. “Cariño mío orgullosa de ti, de tus logros, de tu desempeño. Disfruta esta nueva etapa y sigue divirtiéndote haciendo lo que te gusta”, expresó la copresentadora del matutino Un nuevo día (Telemundo) por medio de su perfil de Instagram junto a una foto del bailarín. Como era de esperarse, la también actriz no se atrevió a hacer alusión directa en sus redes sociales al programa, probablemente para no hacerle promoción a la competencia ya que Adamari tiene la camiseta de Telemundo bien puesta y Mira quién baila All stars pertenece a Univision. Image zoom Aún así, la carismática conductora puertorriqueña no quiso dejar de apoyar a su pareja en su nueva aventura profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras catorce temporadas formando parte del exitoso show, Toni se ha convertido por méritos propios en uno de los rostros más queridos de la famosa competencia de baile. Quizá por eso el programa decidió darle al bailarín este año un protagonismo mayor. “En esta ocasión ya no bailaré ni haré coreografías, ya colgué los zapatos. Por primera vez en la historia de MQB habrá un ‘mentor’ que [ayudará] a los participantes con consejos, técnicas de baile, apoyo y todo lo necesario para que hagan grandes bailes. La posición de ‘mentor’ tendré el privilegio de ejercerla [en] esta temporada, [tendré] la oportunidad de hablar con los artistas”, contaba emocionado semanas atrás Toni en entrevista con People en Español. Mira quién baila All stars se transmite los domingos por la cadena Univision. Advertisement

