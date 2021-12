Adamari López envía un fuerte mensaje a... ¿Olga Tañón? "Cuando se cae la persona que tenías en un pedestal", dice Adamari López en un mensaje compartido en redes en medio de la controversia por unas declaraciones de Olga Tañón sobre la presentadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la polémicas por las declaraciones de Olga Tañón sobre la pérdida de peso de Adamari López, la presentadora puertorriqueña colgó en redes un contundente mensaje que se sospecha podría tener como destinataria a la Mujer de Fuego. En el mensaje, López dice a los fans: "Hola mi gente linda ¿Les ha pasado?". A esta pregunta, López le suma un video donde aparece con una taza en la mano, mientras se oye lo que aparentemente es el grito de alguien que cae desde lo alto. Al mismo tiempo, sobre las imágenes aparece la siguiente frase: "Cuando se cae la persona que tenías en un pedestal". El video concluye con el ruido de una caída y López diciendo con una voz doblara el "joeputa se mató". El mensaje ha generado todo tipo de comentarios por parte de los seguidores, porque aunque López no ha mencionado a Tañón en su post, algunos han asumido que se refiere a ella. "Tremendo mensaje😬😬😬"; "a mí me pasó con una amiga, un día descubre que no era la buena persona que aparentaba ser😢😢"; "pobre Olga, no lo hizo con mala intención"; "esto es para Olga Tañón, que la echó al agua que se hizo el balón gástrico😂😂😂😂", le dijeron. La polémica surgió de unas declaraciones de Tañón en Instagram en las que mencionó a López como ejemplo de alguien que ha bajado de peso con ayuda del balón gástrico, a lo que agregó que si le funcionó es porque también "ha tenido un régimen de ejercicios". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, muchos saltaron a criticarla por tocar el tema del balón en sus declaraciones y la cantante se vio en la obligación de pedir disculpas. "Jamás ha sido con ánimo de ofender, al contrario", dijo. "Si fue de esta forma, lo lamento". Por su parte, López también compartió un video donde se le ve bailando al ritmo de la música de Tañón. "¡Que digan lo que quieran de mí!", escribió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López envía un fuerte mensaje a... ¿Olga Tañón?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.