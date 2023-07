Adamari López confiesa a Lourdes Del Río: "Uno perdona pero no olvida" Adamari López abre su corazón a Lourdes Del Río en su podcast En positivo. En exclusiva, Del Río habla con People en Español sobre su amistad con su compatriota y colega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López abrió su corazón en el podcast En positivo de Lourdes Del Río. Esta conversación entre amigas abre la quinta temporada del premiado podcast. "Aunque el cáncer es algo que uno no quiere que se repita, me tenía que pasar, era algo que tenía que enfrentar, adquirir la madurez y la fortaleza que la enfermedad me dio y poder ayudar a otras personas", dice López, de 52 años, sobre el cáncer de seno con el que fue diagnosticada a sus 33 años. "Afortunadamente estoy bien, estoy muy saludable, he tenido muy buen trayecto de vida después de haber sobrepasado el cáncer", añadió la madre de Alaïa, de 8 años. Un milagro en su vida fue convertirse en madre. "Yo pedí mucho a Dios. Mucha gente también oró porque yo pudiera tener un bebé", dice López sobre la hija que tiene con su ex Toni Costa. López —quien figura entre Los 50 más bellos de People en Español este año— dice que siempre busca el aprendizaje en cada etapa de adversidad. "A lo que me ha tocado difícil siempre le encuentro el lado bueno", dijo la guapa soltera. "Por alguna razón me ha pasado. Me ha llevado a crecer, a confiar más en mi, a una experiencia más linda más adelante". López habló de su separación de Toni Costa y su nueva etapa como mamá soltera. "Estoy haciendo lo mejor que yo puedo para sacarla adelante", dijo sobre su hija. "Un niño necesita a sus dos padres. Lo ideal hubiese sido que tuviésemos una relación que durara toda la vida, y que dentro de la armonía y la vida cotidiana de una pareja se hubiese criado", añadió López. "Lamentablemente no es así. Le tocó vivir la dura realidad que a muchas otras familias o hijos le ha tocado vivir con sus padres separados, pero con la intención de ambos padres —que creo que lo estamos logrando— de tener una armonía por el bienestar de ella". Adamari Lopez Credit: Adamari Lopez/ Instagram López también habló del perdón. "Uno perdona pero no olvida", dijo la estrella de telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro. "Uno perdona las situaciones, uno perdona momentos, pero te quedan de recuerdo, porque no quieres volver a repetir esos errores. Se perdonan esas situaciones, pero no se olvidan". Del Río —quien es sobreviviente de cáncer de seno y cáncer de piel— dice que su podcast es una conversación en la que tanto sus invitados como ella comparten "herramientas de vida" y consejos de superación. "Es una temporada llena de amor y energía, como todo lo que hago, pero con el ingrediente adicional del entusiasmo que me da haber recuperado mi salud", añade en exclusiva Lourdes Del Río a People en Español sobre las nuevas entrevistas de su podcast En positivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez Credit: Adamari Lopez/ Instagram "Con Ada me une una linda amistad de muchos años. No nos vemos con frecuencia pero ambas sabemos que estamos ahí la una para la otra", dice sobre la actriz y presentadora puertorriqueña, quien fue un gran apoyo cuando Del Río se enfrentó al cáncer el año pasado, ya que López también es sobreviviente de cáncer de seno. "Yo le mandé frases de apoyo en medio de la transición laboral que está viviendo", añade Del Río sobre su colega y amiga. "Decidí entrevistarla porque ella es un ejemplo a seguir en muchísimos aspectos. Lo que más admiro es su capacidad para enfrentar los retos de la vida con una sonrisa y enfocada en que el futuro será de crecimiento y siempre positivo".

