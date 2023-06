Exclusiva: Adamari López habla de su vida amorosa ¿Qué busca en una pareja? Adamari López habla de su hija Alaïa, su vida fuera de la televisión y lo que anhela su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Lopez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard Tras su salida de HoyDía y la cadena Telemundo, Adamari López disfruta de más tiempo libre con su hija Alaïa, de 8 años. "Veo la belleza a través de los ojos de mi adorada hija y como día a día a través de su sonrisa y nuestro tiempo de calidad juntas podemos disfrutar", dijo en exclusiva a People en Español la actriz y presentadora puertorriqueña. "Alaïa es la bendición más grande que tengo y mi mayor fuente de alegría. Es mi motivación y motor para todo lo que hago. Me impulsa a seguir adelante y es mi gran compañera", dice de la hija que tuvo con el bailarín español Toni Costa. ¿Qué busca en su vida sentimental? "De momento estoy enfocada en mí y en seguir conociéndome y redescubriéndome como mujer, especialmente aprender de lo vivido", dice la guapa soltera. "No busco nada en particular, pero si llegara alguien, quisiera que esté en armonía con la vida que estoy viviendo y disfrutando". La estrella de 52 años agradece las lecciones aprendidas. "La madurez y las experiencias de vida me han hecho seguir creciendo y eso me lleva a conocerme más y aceptar aquellas cosas en que debo trabajar para evitar nuevamente pasar por lo mismo", reflexiona López. "Estoy muy agradecida de todo lo que me ha tocado vivir, pues es lo que me ha ayudado a abrir los ojos y entender lo que no quiero ni debo permitir".

