Así enseña Adamari López a su hija desde muy pequeña el valor del dinero y la importancia del ahorro La carismática conductora puertorriqueña asigna semanalmente una cantidad de dinero a la pequeña de 8 años que varía en función de su edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaïa Alaïa y Adamari López | Credit: Instagram Alaïa; Facebook Adamari López Para Adamari López es muy importante que su hija Alaïa, de 8 años, aprenda desde muy pequeña el valor del dinero. La carismática conductora y actriz puertorriqueña, quien recientemente se convirtió en tema de debate en Despierta América (Univision) por su último Reel, ha creado una serie de hábitos para que su primogénita tome conciencia sobre la importancia del ahorro. "Ella tiene diferentes cerditos en donde se mete dinero cada vez que a ella le van dando monedas o que le sobra algo de la prestación de la semana. Lo mete en su cochinito o en su banco de aquí de la casa y entonces con todas esas monedas después las llevamos y ella tiene una cuenta de banco donde tiene ahorrado cierta cantidad de dinero", explicó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor a través de un video que publicó este lunes desde su página de Facebook. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López "Me parece un tema importante tocar con los hijos, enseñarles a manejar el dinero, que no todo el dinero que te llega tienes que malgastarlo o tienes que comprar algo con esa cantidad de dinero, sino que puedes ahorrar para tu futuro, para algo que sea importante, que quieras comprar más adelante", agregó el extalento de Telemundo. "Si a lo mejor papá cumple años o mamá cumple años y quiere sacarlo de esos ahorros es una buena manera de crear esa conciencia de trabajo, de las tareas que a lo mejor puede hacer dentro de la casa y que puede con esas tareas guardar un dinerito para eso que ella quiere o un juguete especial. Nosotros hemos ido creándole esa conciencia en esa cuenta de banco que ella tiene. Tiene hasta una tarjeta en la que ella puede sacar o depositar dinero, hasta ahora lo único que hemos hecho es depositar". Alaia Alaïa, hija de Adamari López | Credit: Instagram Alaïa Paga semanal La presentadora, quien lanzó días atrás una línea de joyas, explicó que le asigna semanalmente una cantidad de dinero a su hija en función de su edad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora mismo tiene 8 años pues cuando se comienza la semana los lunes ella tiene 8 dólares para ella", contó Adamari. "A veces me los pide que se los dé físicamente o a veces simplemente me dice 'guárdame mis 8 dólares' y si ella siente que necesita algo en el día me los va pidiendo o si quiere un helado y dice 'mami quiero un helado hoy'… Yo, por lo general, se lo puedo comprar obviamente de mi dinero que es para ella, pero a veces ella dice que ella quiere pagar con su dinero, o quiere regalarle algo a un amiguito o una amiguita que tiene en la escuela, entonces vamos a lo mejor a Target o a alguna de las tiendas que ella me mencione y entonces compramos alguito".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así enseña Adamari López a su hija desde muy pequeña el valor del dinero y la importancia del ahorro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.