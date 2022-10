Así enfrenta Adamari López "los golpes de la vida" Adamari López no solo tuvo que batallar contra el cáncer y otros problemas de salud, sino que también atravesó por un divorcio que la hizo agarrar fuerzas para salir adelante. "¿Quién más enfrenta los golpes de la vida con una sonrisa?". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien ha sabido enfrentar los problemas que la vida le ha impuesto, esa es Adamari López. La actriz y presentadora boricua no solo tuvo que batallar contra le cáncer hace unos años, sino que también atravesó por un divorcio que la hizo agarrar fuerzas para salir adelante. Por eso Ada toma la vida de la mejor manera posible, y así lo dejó saber en uno de sus últimos videos en Instagram, esas ocurrencias con las que divierte tanto a sus seguidores. La boricua apareció en un video junto a su amigo Carlitos Pérez-Ruiz, donde muestra que los problemas de la vida los enfrenta bailando, riendo, y con la mejor actitud posible. "¿Quién más enfrenta los golpes de la vida con una sonrisa? 🙋🏻‍♂️🙋🏻", escribió su amigo al compartir el clip, que ha gustado mucho a los seguidores de la presentadora. "Me encanta. Así tenemos que enfrentar los obstáculos, siempre buscado lo positivo..."; "espectacular ustedes 😂😂"; "así mismo es enfrente los golpes y palante la vida es una y hay que continuar viviendo"; "la mejor medicina😂😂"; "superabrazos a los dos!! Siempre dando positivismo y alegría!!❤️❤️", les dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ada es toda una guerra y lo sabe. A pesar de los obstáculso nada fáciles que ha tenido que vencer, lo cierto es qu ahora mismo está en una buena etapa de su vida. "En cada etapa de la vida he tenido etapas hermosas y bonitas, sin importar si tengo más o menos libras", dijo a People en Español. "En cada una de las etapas he tenido mis momentos de belleza y de felicidad. En esta etapa estoy contenta porque siento que además de que me encuentro contenta conmigo misma o linda, también estoy saludable; estoy viviendo una vida plena, congruente".

