¡Mira con quién se encontró Adamari López esquiando en Vail! La mamá de Alaïa nunca imaginó que en su viaje familiar a la nieve con Alaïa se toparían con ella... ¡Mientras que Toni Costa compartía una foto con Alaïa en el mismo lugar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana Adamari López decidió hacer un viaje familiar a la nieve para esquiar junto a su pequeña Alaïa y su inseparable amiga Cynthia Torres. El destino fue el famoso lugar turístico de Vail, Colorado, donde las amigas lo pasaron en grande a juzgar por las divertidas imágenes que compartieron en redes. Lo que no imaginaba la célebre conductora, ex de Toni Costa, el bailarín español que rehízo su vida con Evelyn Beltrán, ¡era que se iba a topar en las pistas con alguien que no imaginaba! "Nos vinimos a disfrutar de la nieve, pasamos un día increíble en la montaña", compartió Adamari en sus historias de Instagram. "No saben todo lo que Alaïa se ha divertido", confesó su mamá orgullosa, ya que su hija destaca en infinidad de deportes. "Hemos hecho muchas actividades y estamos grabándoles todo para que lo disfruten también", anunció, para que sus fans estén pendientes del nuevo clip que seguro pronto colgará en su página. Adamari Alaia nieve Credit: IG Adamari López Adamari Alaia nieve Credit: IG Adamari López Adamari Alaia nieve Credit: IG Adamari López Alaïa Adamari Nieve Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero durante un descenso por las blancas laderas, Adamari observó una figura familiar, prácticamente irreconocible bajo el atuendo típico del deporte blanco. La mamá de Alaïa quiso comprobar si sus seguidores acertaban como ella, quien era la bella de incógnito: "Nos encontramos con… Vamos a ver si la reconocen. ¿Saben quién es?", escribió compartiendo esta simpática imagen. Jacky Bracamontes Adamari Lopez Credit: IG Adamari López Jacky Bracamontes Adamari Lopez Credit: IG Adamari López Pronto desveló el misterio, ¡era su colega y amiga Jacky Bracamontes, quien se encontraba también esquiando en Vail junto a su familia al completo! Jacky Bracamontes Adamari Lopez Credit: IG Adamari López "No te reconocí, ¿cómo me reconociste?", preguntó impactada Bracamontes. "Vi a una de tus hijas… ¡Te quiero!", exclamó Adamari. "¡Disfruten mucho!", deseó la conductora de corazón a la numerosa familia antes de continuar disfrutando de su día. Mientras, Toni Costa recordaba con una foto del mismo lugar a su hija el día que se celebraba el día del padre en España. "Felicito a todos esos padres comprometidos, amorosos y entregados en cuerpo y alma a sus hijos", escribió, además de recalcar que la foto en Vail pertenecía al mes de marzo del año 2020, para no dar lugar a confusiones.

