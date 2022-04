¡Así fue el encuentro entre Adamari López y la esposa de Luis Fonsi en los Latin AMA's! La conductora se encontró cara a cara con la modelo española Águeda López en la alfombra roja y el momento acaparó todas las miradas. "¿Qué creen que hicieron? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todavía dura la resaca de los premios Latin American Music Awards, celebrados el pasado día jueves en la colorida ciudad de Las Vegas. Muchas cosas ocurrieron en el escenario, pero también detrás de él. La alfombra roja se convertía en el punto de encuentro de colegas que no se veían desde hace tiempo y momentos curiosos que los programas de entretenimiento estaban deseando captar. Uno de ellos fue el cara a cara de Adamari López y Niurka Marcos después de que la cubana criticara con dureza el estilismo de la puertorriqueña en televisión. Pero sin lugar a dudas fue el encuentro entre la conductora y Águeda López, esposa de Luis Fonsi, lo que más morbo generó. El momento se dio de pleno y la actuación de ambas generó muchos comentarios poco después. Adamari López y Águeda López Adamari López y Águeda López | Credit: Adamari López: (Photo by Greg Doherty/Getty Images) Águeda López: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) Dos de las testigos en primera fila de este momentazo fueron Alix Aspe y Verónica Bastos, co-presentadoras de La mesa caliente, quienes al día siguiente contaron con lujo de detalles qué fue exactamente lo que pasó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De repente veo a Águeda López y entra Adamari... Yo dije: '¡Momento tenso, momento tenso!'. ¿Qué creen que hicieron?", preguntó a sus compañeras la conductora mexicana. "¡Se saludaron!", dijo Verónica. A lo que Giselle Blondet quiso añadir el hermoso gesto de Adamari. "Me encantó ver a Adamari, ella fue donde Águeda, la saludó y se dieron dio un beso", explicó con admiración. "Como debe ser, así es cómo se hace", expresó con aplausos Myrka Dellanos apoyando esta forma de hacer las cosas. Ambas mujeres brillaron no solo en la alfombra roja con sus looks, sino también por su empatía y manera de afrontar este momento que sabían iba a estar en boca de todos.

