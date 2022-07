Adamari López enciende las redes con este video tras la nominación de Toni Costa La conductora compartió una publicación en la semana más decisiva del español en La casa de los famosos. El mensaje, como siempre picarón, dio lugar al debate. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes de Adamari López se han convertido en toda una fiesta de reels con mensajes, bromas y temas de lo más atrevidos. Si bien lleva un tiempo alejada de las telenovelas, la puertorriqueña está dándolo todo como actriz en estos cómicos videos que dan lugar a todo tipo de reacciones. Algunas más positivas que otras. Esta semana, coincidiendo con la nominación de Toni Costa en La casa de los famosos, a la chaparrita se le ocurrió compartir un video que la ha puesto en el candelero. Su contenido, según algunos, no era el más adecuado en estos momentos con el bailarín en peligro dentro del reality. En realidad no ha hecho nada diferente ni nuevo a lo que lleva haciendo, clips de temas varios, siendo el de los exnovios y las rupturas el número uno. Su nueva puesta en escena fue doblemente llamativa, una, por el baile de salsa que se marca, y dos, por las palabras en off que se escuchan. Toni Costa Toni Costa; Adamari López | Credit: Instagram (x2) Juguetona como siempre con ese doble sentido, Adamari provocó, literalmente, un debate en toda regla en los comentarios de esta publicación en Instagram. En ella decía algo así como: "Yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte y yo no lo quiero", cantó interpretando el famoso tema de su compatriota, la salsera La India. La sorpresa es que este hit lo bailó con su hermano Adalberto, con quien compartió risas y complicidad mientras se gozaban esta salsa. Aunque la conductora lo hace siempre en clave de humor y sin un destinatario en concreto, las especulaciones no tardaron en llegar. "La letra de esa canción está fuerte, eso es como vibrar bajito", "Estás ardida, mi querida", "¡Ya no le cantes esas canciones y pasa página!", "No entiendo", "Y sigue con la tiradera", "Todos los días con su indirecta", le escribieron. Mientras el mundo interpreta sus videos, ella se lo pasa en grande riendo, bailando y sin entrar en conflictos con las opiniones de los demás. Justo este viernes, su pequeña Alaïa publicaba en su cuenta un video pidiendo el voto de su papá para que se quedara en la casa. Una iniciativa muy bonita que Adamari apoyó en todo momento.

