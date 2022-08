¡Adamari López enciende las redes con sexy baile con este apuesto y famoso galán! Con un conjunto que dejaba al descubierto su impresionante figura, la puertorriqueña se dejó llevar por el calor del momento ¡y disparó la temperatura con sus movimientos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Era viernes y el cuerpo lo sabía! Sobre todo el suyo, el de Adamari López, quien supo celebrar el último día laboral de la semana con un baile de lo más sensual y explosivo. No lo interpretó sola, lo hizo con otro apuesto y famoso presentador con el que disparó la temperatura del plató con sus sugerentes movimientos. En un conjunto de dos piezas de falda y top que dejaba al descubierto su abdomen de acero, Adamari demostró tener ¡mucho ritmo y sabor! El look del día Credit: Instagram Dándolo todo y más, la chaparrita se soltó la melena y disfrutó de lo lo lindo junto a su compañero Carlos Adyan, de En casa con Telemundo, en un sensual baile al ritmo de Chimbala y su tema "Feliz". Así se siente Adamari, dichosa y encantada de la vida. Sus reels como este ya se han convertido en un espacio esperado con impaciencia por sus seguidores por sus divertidas locuras y pícaros videos. "Siempre brillas", "Estás hermosa", "Me alegra verte así", "Chulada de mujer", "Toda una dama", "Disfruta la vida, te lo mereces", le escribieron con todo el cariño sus seguidores en Instagram. Adamari lo sabe bien, ¡nada como bailarle a la vida!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Adamari López enciende las redes con sexy baile con este apuesto y famoso galán!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.