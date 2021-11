Adamari López enciende las redes con sexy baile de los años setenta Nuevamente, Adamari López demuestra sus dotes como bailarina, a la vez que presume su escultural figura, lo cual ha enloquecido a sus fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El talento artístico de Adamari López es innegable. Tal como lo ha demostrado, no solo tiene una importante trayectoria de actriz y conductora, sino que también ha resultado ser una destacada bailarina, lo cual la hizo ganadora del programa de telerrealidad Mira quién baila. De hecho, cada vez que tiene la oportunidad, muestra sus dotes en la danza dejando claro que domina cualquier género o estilo, como lo hizo en un video que se ha convertido en la delicia de sus fanáticos. En el mismo se puede apreciar a la conductora de Hoy día moviéndose al ritmo del éxito de los años setenta "More than a Woman", de los Bee Gees, en unos jeans y una sexy blusa ombliguera de color rojo. "¿Quién más está deseando que sea viernes?", escribió para acompañar dicho video. Los cibernautas reaccionaron complacidos con los movimientos de la jurado del concurso Así se baila y la llenaron de elogios. "Increíble que las mujeres cuando nos separamos o divorciamos nos regresa ese brillo, esa alegría que nos hace lucir aún más ¡hermosas y poderosas! ¡Bravo Adamari!", mencionó una seguidora. "¡¡Necesito una motivación, eres una hermosura!!"; "¡Ella está maravillosa!"; "Bella mi boricua, te ves espectacular. Una mujer inteligente"; "¡Qué espectacular se ve!"; "¡Qué bonito bailas Adamari", y "Hermosa, te ves divina, maravillosa sonrisa, tierna y bonito cuerpo", fueron otros comentarios. Disfraz halloween 2021, Adamari López Credit: Hoy Día/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes aplaudieron que haya bajado de peso sin pasar por el bisturí. "Eso es lo más sorprendente, que ella tomo y se fajo para poder bajar de peso, no como las chavitas influencers que luego, luego se operan. Felicidades Ada"; "A lo natural para que vean que no hay cirugías"; "Ella no se operó; trata de cambiar tu forma de comer y hacer ejercicio, y verás el cambio. Ella ya venía de hace mucho tiempo cambiando poco a poco. Muchas quieren bajar de peso y no hacen el cambio", y "Así mismo, a lo natural", dijeron. Adamari López parece no darle importancia a las especulaciones que han surgido tras su separación de Toni Costa y solo se dedica a disfrutar de la vida en compañía de su adorada Alaïa.

