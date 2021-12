Adamari López en cuarentena en Israel por ómicron. ¿Y Alaïa? Desde Israel Adamari López habla en exclusiva sobre su papel como juez en el concurso de Miss Universo, ¿dónde anda Alaïa? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Credit: IG Adamari López Por suerte, ómicron no impedirá que se lleve a cabo el concurso de Miss Universo, sin embargo, esta nueva variante del coronavirus mantiene en cuarentena a Adamari López. "Como estamos en medio de la pandemia [con] está variante del ómicron se han puesto más estrictos, pero pronto nos tocará ver a las participantes, entrevistarlas para después poder seleccionar cuál es a nuestro entender la reina del universo o la más bella del universo. Tenemos muchas actividades por hacer", dice la presentadora de Hoy día (Telemundo), que será parte del jurado del concurso de belleza en la ciudad de Eliat, Isarel. "Me siento tan afortunada y tan contenta que me hayan seleccionado para ser parte del certamen. Estoy orgullosa de poder representar a nuestra comunidad latina". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Adamari Lopez, look del dia ¿Cuál es su concursante predilecta? "Escoger una preferida es muy difícil, hay muchas mujeres muy preparadas", dice López. "Estamos eufóricos de ver a nuestra concursante favorita. Estamos escogiendo en Israel a esta participante que deslumbre en todos los aspectos, no solo en su parte física sino intelectualmente". Koati, estreno, alfombra, Adamari López, Alaïa Costa-López Credit: Alexander Tamargo/WireImage Y eso sí, quien siempre mantiene deslumbrada a mamá, es Alaïa, quien esta vez, se quedó en su casita en Miami, Florida. "Tiene escuela y ha estado muy bien y muy contenta es sus actividades escolares", cuenta la orgullosa mamá. "Siempre [está] en contacto con mamá, aunque hay horas de diferencia", y continúa. "Trato de acostarme hasta que ella se vaya a la cama y trato de comunicarme con ella cuando sale del colegio y a primera hora de la mañana antes de irse [a la escuela]".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López en cuarentena en Israel por ómicron. ¿Y Alaïa?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.