"Siempre vamos a ser familia". El emotivo reencuentro entre la madre de Toni Costa y Adamari López La madre del bailarín español, Carmen, viajó el pasado fin de semana a Miami para seguir construyendo memorias junto con su nieta Alaïa. Así fue su recibimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo dejó claro Adamari López cuando anunció el año pasado su separación de Toni Costa es que lo más importante para ella siempre va a ser el bienestar de su hija Alaïa. Y este fin de semana lo volvió a demostrar. La carismática conductora puertorriqueña acudió en compañía de su primogénita al Aeropuerto Internacional de Miami para recibir con los brazos abiertos a la mamá de Toni, Carmen, quien llegó de su natal España para pasar unos días junto con su nieta. "Aquí estamos en el Aeropuerto Internacional de Miami Alaïta y yo esperando a que llegue la yaya Carmen, la abuelita de Alaïa, que viene de España. Vinimos a buscarla al aeropuerto con muchísimo amor. Hace mucho que no la vemos", compartió la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje y Bajo las riendas del amor a través de un emotivo video que compartió en su página de Facebook, donde ya supera los 7 millones de seguidores. La copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) reveló que la madre de Toni "viene nada más y nada menos que para celebrar el cumpleaños de esta princesa Alaïta". "Ustedes saben que la yaya es muy especial para nosotros, que siempre vamos a ser familia y que siempre vamos a compartir y a estar con la familia", dejó claro Adamari. Adamari Adamari y su hija esperando a la madre de Toni en el aeropuerto | Credit: Facebook Adamari López "Después de que llegue nos la vamos a llevar a casa, ya le tenemos comidita, fiestecita y después se va a quedar la semana con Alaïa en casa para poder compartir con ella y seguir creando memorias y después de eso nos vamos a ir al cumpleaños de Alaïa, que vamos a celebrarlo en Cancún, en la Riviera Maya […]", explicó la conductora de 50 años. Tras una larga espera en el aeropuerto, Adamari y su hija finalmente pudieron reencontrarse con la "yaya Carmen", un emotivo momento que la presentadora decidió grabar con su teléfono móvil para poder compartirlo posteriormente con sus seguidores a través de las redes sociales. YouTube Adamari López Madre de Toni abraza a su nieta | Credit: Facebook Adamari López "¡La yaya!", gritó Adamari tras el emotivo reencuentro de su princesa con su abuela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz de volver a verla, la presentadora también abrazó con efusividad a su exsuegra. Adamari López Madre de Toni abraza a Adamari | Credit: Facebook Adamari López "¡Te quiero!", le dijo Adamari. Hay ocasiones en que las imágenes hablan por sí solas y esta es una de ellas.

