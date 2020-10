El emotivo gesto de Adamari López como sobreviviente de cáncer La presentadora puertorriqueña compartió un vídeo en sus redes sociales "por todas las que no han podido ganar la batalla, por las que están luchando y por las sobrevivientes". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López ha conquistado al público con su carisma y talento, pero también por la fortaleza que ha demostrado en los momentos más duros de su vida, como sucedió en 2005 cuando un cáncer de mama paralizó su mundo. Una difícil y dolorosa prueba de la que la conductora puertorriqueña logró salir victoriosa gracias a que nunca se dio por vencida. Desde entonces, y ya van tres lustros, no hay mes de octubre en el que la copresentadora del programa matutino Un nuevo día (Telemundo) no aporte su granito de arena para luchar contra esta enfermedad que cada año se cobra la vida de muchas mujeres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En apoyo a todas las que batallan o han batallado contra esta dolencia, la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor compartió recientemente a través de las redes sociales un emotivo vídeo en el que aparece luciendo una camiseta conmemorativa del mes de la lucha contra el cáncer de mama mientras de fondo suena una canción acorde para la ocasión: "Será una pesadilla, no puede ser verdad, me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar, casi se me acaba la fe", dice la letra de la canción. "Por todas las que no han podido ganar la batalla, por las que están luchando y por las sobrevivientes", escribió la conductora junto a la emotiva grabación. En apenas unas horas el vídeo logró superar el medio millón de reproducciones y los tres mil comentarios, entre ellos los de varias celebridades como el presentador mexicano Ernesto Laguardia, quien está compartiendo actualmente junto a ella la conducción de Un nuevo día. "Una guerrera", escribió el también actor de exitosas telenovelas mexicanas.

